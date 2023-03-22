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Ще одна країна долучилася до угоди ЄС із закупівлі боєприпасів для України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ще одна країна долучилася до угоди ЄС із закупівлі боєприпасів для України
Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес
Фото: ЗМІ Іспанії

Загалом угоду підписали вже 19 країн

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес підписала проєктну угоду про спільне придбання боєприпасів країнами-членами ЄС для підтримки України та поповнення своїх запасів. Про це повідомляє Cadena COPE.

Зазначається, що раніше 18 країн підписали угоду про інвестування двох мільярдів євро в постачання Україні одного мільйона артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців для посилення підтримки українських військових. Таким чином, Іспанія стала дев’ятнадцятою країною-учасницею проєкту.

Проєкт, який просуває Європейська оборонна агенція, фінансуватиметься Європейським фондом миру і дасть змогу вирішити проблему браку боєприпасів та збільшити можливості європейської промисловості для задоволення нинішніх і майбутніх потреб.

Міністерство оборони Іспанії заявило, що це перший випадок, коли ЄС використовує механізм спільних закупівель озброєнь, який дозволить скоротити витрати й уникнути ризиків затримок через несподівані зміни попиту.

Повідомляється, що план має три напрями. Перший полягає в тому, щоб якнайшвидше доставити в Україну запаси боєприпасів, які країни ЄС уже мають або замовили в промисловості й отримають до 31 травня. Боєприпаси можуть бути західного або радянського типу. Також можна буде поставити ракети, якщо Україна їх запросить.

Нагадаємо, що 20 березня держави Європейського союзу підписалася під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України і для поповнення запасів країн ЄС.

До слова, Польща пояснила, чому не підписалася під проєктом спільних закупівель боєприпасів для України.

Теги: Іспанія Україна боєприпаси Європейський союз

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