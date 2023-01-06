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Окупанти по-новому почали використовувати розвідувальні безпілотники (фото)

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Окупанти по-новому почали використовувати розвідувальні безпілотники (фото)
фото з відкритих джерел

Загарбники намагаються уразити наземні цілі

Російські війська почали використовувати розвідувальні безпілотники «Орлан-10» для скидання осколкових гранат. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ, генерал Олександр Павлюк.

Як розповів генерал, нещодавно засобами РЕБ українські війська «приземлили» російський «Орлан-10» із двома підвісами касет до ВОГ.

3 фото
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ЗСУ приземлити російський Орлан-10 з двома підвісами касет до ВОГ
фото Олександра Павлюка

«Ворог намагається використати свої розвідувальні БПЛА для ураження наземних цілей шляхом скидання осколкових боєприпасів. Не виключено, що цілями для ворога можуть бути цивільні об'єкти», – зазначив Павлюк.

Він запевнив, що Сили оборони контролюють ситуацію та вживають необхідних заходів для максимального захисту неба від ворожих безпілотників.

Нагадаємо, військовий експерт Олексій Мусієнко вважає, що системність атак російських окупантів дронами залежатиме від того, наскільки буде вистачати цих дронів та технологічних можливостей Ірану їх виробляти та постачати до Росії. Україна змушена збивати безпілотники, які летят переважно вночі, зенітно-ракетними комплексами, це певним чином виснажує наші запаси. І тільки зараз ми почали використовувати мобільні групи з прожекторами, які дають можливість фіксувати та збивати дрони з іншої зброї. 

Тим часом в Україні працюють над запуском у виробництво анти-«шахедів» – серійне виробництво увійдуть дрони-перехоплювачі «шахедів». Уже є українські розробки, за якими собівартість такого дрона складає $4-5 тис.

Як відомо, загалом із вересня українські сили знищили майже 500 ворожих дронів. Крім того,за дві доба нового року ЗСУ знищили 100% дронів, які запустили по Україні російські війська.

Читайте також: Аналітики ISW вирахували, коли у Росії закінчаться іранські дрони

 

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