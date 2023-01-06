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Окупанти влучили в житлові будинки та лікарню у Кураховому: фото руйнувань

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти влучили в житлові будинки та лікарню у Кураховому: фото руйнувань
Влучання у приватний будинок – пошкоджено вікна та фасад
Кирило Тимошенко / Telegram

Ворог завдав удару по інфекційному відділенню, де перебувала 21 особа

Російські терористи сьогодні обстріляли Курахове на Донеччині. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Обстріляли центральну частину міста. Є влучання у приватний будинок – пошкоджено вікна та фасад», – йдеться в повідомленні.

Також російські снаряди влучили у два багатоквартирних будинки – пошкоджено покрівлі.

Крім того, окупанти завдали удару по Курахівській міській лікарні, зокрема по інфекційному відділенню, де перебувала 21 особа. Поранено працівницю лікарні. Їй надається медична допомога.

На місцях прильотів працюють екстренні служби.

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Кирило Тимошенко / Telegram

Нагадаємо, триває 317-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на спробах встановлення контролю над Донецькою областю, веде наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському напрямках, успіху не має.

Теги: війна росія окупанти Україна Донеччина

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