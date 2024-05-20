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Генштаб назвав втрати ворога на Харківському напрямку від 10 травня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Генштаб назвав втрати ворога на Харківському напрямку від 10 травня
Підрозділи Сил оборони тримають під вогневим контролем дії ворога, виконують маневр, за сприятливих умов здійснюють штурмові дії
фото: Генштаб

Окупанти двічі атакували поблизу Вовчанська

Російські окупанти  продовжують активні наступальні та штурмові дії на Куп’янському, Курахівському, Краматорському та Покровському напрямках. На двох останніх також з високою інтенсивністю діє ворожа авіація – у сумі окупанти скинули 15 КАБів, також застосували близько трьох десятків некерованих авіаційних ракет. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку

Кількість сьогоднішніх бойових зіткнень зросла до чотирьох. Цієї доби ворог двічі атакував поблизу Вовчанська, та по одному разу – у напрямках сіл Стариця та Липці. Ситуація контрольована.

Починаючи з 10 травня і станом на цей час на Харківському напрямку російські загарбники вже втратили вбитими та пораненими 1974 особи в живій силі та 342 одиниці озброєння і військової техніки.

На Куп’янському напрямку

Наразі точаться три бойових зіткнення, в районах Стельмахівки та Синьківки. Загалом цієї доби ворог вже 11 разів намагався прорвати тут нашу оборону.

На Сіверському напрямку без змін.

На Краматорському напрямку

У другій половині дня ворог активізувався біля Часового Яру, провів три атаки. Також зараз точиться бій неподалік Андріївки. Ситуація контрольована. Окупанти завдали ще одного авіаудару, цього разу – по району Дружби.

Покровський напрямок

Продовжує противник концентрувати зусилля на Покровському напрямку – вже здійснив 32 спроби просунутись вперед. 24 атаки відбито, вісім – продовжуються. Ще пять авіаударів загарбники завдали по районах Новоолександрівки, Воздвиженки, Уманського, Карлівки та Єлизаветівки. Наші воїни жорстко відповідають ворогу. Сьогодні в результаті дій українських підрозділів загарбники вже втратили на цьому напрямку 366 осіб вбитими та пораненими. Також пошкоджено та знищено 22 одиниці ворожої військової техніки, серед якої – шість танків.

Курахівський напрямок

11 ворожих атак, три з яких тривають. Ситуація контрольована. На інших напрямках  без особливих змін.

Підрозділи Сил оборони тримають під вогневим контролем дії ворога, виконують маневр, за сприятливих умов здійснюють штурмові дії для витіснення ворожих військ із зайнятих рубежів.

Читайте також: Карта бойових дій в Україні станом на 20 травня 2024 року 
Теги: окупанти авіація Генштаб озброєння ворог

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