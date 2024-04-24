Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині (фото, відео)
На місці ліквідації наслідків ворожої атаки вже розгорнуто міські оперативні штаби
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області.
Зазначається, що близько 30 будинків пошкоджено вибуховою хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі.
На місці ліквідації наслідків ворожої атаки вже розгорнуто міські оперативні штаби. Вони працюватимуть сьогодні до 19:00, завтра - з 9:00 до 17:00, повідомляє офіційний сайт Одеси.
Зазначається, що співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.
Крім того, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою:
вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (в робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 24 квітня, російські загарбники атакували Одесу, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, у будинках вибиті вікна та сталися обвали стелі. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
Також Енергетики ДТЕК наразі працюють над поверненням світла після ранкової атаки на Одесу. « Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня», – йдеться у повідомленні ДТЕК.
Як повідомлялося, уранці 24 квітня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.
Через ракетний удар по Одесі, який завдали окупанти зранку 24 квітня, низка потягів затримуються у дорозі. Про це повідомляє Одеська залізниця у Facebook.
Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.
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