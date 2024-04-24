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Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині (фото, відео)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині (фото, відео)
фото Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

На місці ліквідації наслідків ворожої атаки вже розгорнуто міські оперативні штаби

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині. Наразі відомо про одну постраждалу 43-річну жінку. Вона у стані середнього ступеню тяжкості доставлена в лікарню. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Одеській області. 

Зазначається, що близько 30 будинків пошкоджено вибуховою хвилею: вибиті шибки та скло, в деяких оселях впали стелі. 

Рятувальники ліквідовують наслідки ракетного удару по Одещині (фото, відео) фото 1
фото Головне управління ДСНС України в Одеській області, Facebook

На місці ліквідації наслідків ворожої атаки вже розгорнуто міські оперативні штаби. Вони працюватимуть сьогодні до 19:00, завтра - з 9:00 до 17:00, повідомляє офіційний сайт Одеси. 

На місці ліквідації наслідків ворожої атаки вже розгорнуто міські оперативні штаби
На місці ліквідації наслідків ворожої атаки вже розгорнуто міські оперативні штаби
фото t.me/odesacityofficial

Зазначається, що співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення матеріальної допомоги, надають консультації щодо пакета документів, який необхідно зібрати для оформлення допомоги.

Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення допомоги
Співробітники районних адміністрацій разом з іншими комунальними службами на місці приймають заяви на оформлення допомоги
фото t.me/odesacityofficial

Крім того, мешканці постраждалих будинків можуть звертатися за допомогою та консультацією до Хаджибейської районної адміністрації за адресою:

вул. Генерала Петрова, 22 з 08:30 до 17:00 (в робочі дні) або за телефонами: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 24 квітня, російські загарбники атакували Одесу, окупанти завдали ракетного удару. Внаслідок обстрілу постраждала жінка, у будинках вибиті вікна та сталися обвали стелі. Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

Читайте також: Вибиті вікна, є постраждала: наслідки ранкової атаки на Одесу (фото)

Також Енергетики ДТЕК наразі працюють над поверненням світла після ранкової атаки на Одесу. « Тимчасово без світла залишилась частина осель в Хаджибейському районі міста. Працюємо в посиленому режимі. Робимо все можливе, щоб повернути світло в усі домівки до кінця дня», – йдеться у повідомленні ДТЕК. 

Як повідомлялося, уранці 24 квітня в Одесі пролунали вибухи. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена повітряна тривога.

Через ракетний удар по Одесі, який завдали окупанти зранку 24 квітня, низка потягів затримуються у дорозі. Про це повідомляє Одеська залізниця у Facebook.

Триває 791-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення.  Загалом, ворог завдав п'ять ракетних та 77 авіаційних ударів, здійснив близько 76 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти Одеса обстріл залізниця

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