Скандал зі 155-ю бригадою: командувач Сухопутних військ розповів про ухвалені рішення

Відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155-ї бригади

Формування та озброєння «з нуля» 155-ї окремої механізованої бригади «Анна Київська» спільно з іноземною країною відбувалося вперше і всього за кілька місяців. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних сил України Михайло Драпатий.

«Ніхто не мав такого досвіду раніше, тому неможливо було передбачити всі нюанси та деталі цього процесу. Проєкт такого масштабу для Командування Сухопутних військ став викликом, і не всі служби спрацювали на відмінно... Під час генерації нової бригади мало місце формальне ставлення з боку відповідальних осіб: це і неналежне управління та контроль за всім процесом; і помилки під час комплектування, і не завжди виважені рішення щодо управління особовим складом бригади; недосконале планування підготовкою як в Україні, так і за кордоном; і запізніла реакція вищого командування на проблеми, що виникали в процесі створення та набуття спроможностей новою бойовою одиницею Сухопутних військ», – каже він.

За словами командувача, більшість системних недоліків, допущених Сухопутними військами, Генеральним штабом ЗСУ, Оперативним командуванням на всіх етапах формування 155-ї бригади проаналізовані, їм надана оцінка, по окремих питаннях вже реалізуються рішення.

«Ці проблеми будуть притаманні будь-якому новоствореному підрозділу, якщо його одразу після формування застосовувати в бойових діях. Вище командування має це усвідомлювати і враховувати. Однак і причини, чому так відбувається, теж всім зрозумілі. Бригада на фронті менше місяця. Це – той період, коли проявляються всі недоліки у комплектуванні та підготовці особового складу. Коли розкривається дух воїна. Я дуже вдячний бійцям, які адаптуються до непростих умов і воюють. Попри всі складнощі, бригада зайняла смугу, виконує бойові завдання, тримає позиції, і паралельно – працює над усуненням помилок та покращенням боєздатності. Це відбувається в трьох напрямках: підготовка та бойовий дух; забезпечення; управління та керованість особовим складом», – каже він.

Як зазначив Драпатий, Міністерство оборони включено в процес забезпечення бригади по-максимуму, а потреби опрацьовуються на всіх рівнях.

Зокрема, командир 155-ї бригади розгорнув дієву систему нарощення додаткової підготовки своїх бійців. Драпатий каже, що особовий склад бригади проходив злагодження у непростих умовах.

«Цього не було достатньо для того, щоб створити з новобранців – побратимів. Я був в подібній ситуації як командир і знаю, наскільки це важливо. Особливо тоді, коли бригада вже воює. Тому для посилення комбрига в підрозділах працює спеціальна група фахівців-психологів. Є певні результати, наприклад, повернення військовослужбовців, що самовільно залишили частину», – наголоси він.

Командувач Сухопутних військ також згадав про ситуацію із самовільним залишенням частини (СЗЧ). Причиною цьому, за його словами, стала низька ефективність та мотивація командирів середньої ланки, які безпосередньо керують людьми. Крім того, ще однією причиною СЗЧ є залучення підрозділів в бойові дії.

«Маю зазначити, що не спостерігав масових випадків залишення воїнами своїх бойових позицій. Натомість спостерігаю певну підміну понять, коли кількість СЗЧшників дорівнюють випадкам дезертирства. Тут немає простого рецепта – треба працювати над вирішенням всіх проблемних моментів, які зумовлюють СЗЧ, не тільки в Сухопутних військах, але в цілому в Збройних Силах. Кількість СЗЧ в бригаді буде зменшуватися пропорційно рішенням, які впливатимуть на боєздатність та мотивацію особового складу. Це – спільна задача органів влади та Сил Оборони і всі відповідальні отримали вказівки» – пояснив Драпатий.

Генерал-майор наголосив, що особисто займається пошуком офіцерів, яких рекомендуватиме комбригу. За його словами, як тільки це питання буде вирішено – з’явиться керованість особовим складом.

«Саме тому за моїм рішенням відсьогодні діятиме спеціальна гаряча лінія командувача Сухопутних військ для військовослужбовців 155 бригади. Окрім офіційних щоденних доповідей хочу мати прямий контакт та чути бійця, розуміти, наскільки наші рішення впливають на його мотивацію та реальний стан справ», – додав командувач.

Як повідомлялося, одна з новітніх бригад української армії – 155-та механізована бригада – прибула в Україну після майже тримісячної підготовки в Польщі та Франції. Як пише аналітик Forbes Девід Акс, бригада є найкращою і найбільш важкоозброєною з нових бригад, сформованих в Україні в останні місяці. Однак для того, щоб повноцінно вступити в бій, їй не вистачає критично важливого обладнання – безпілотників.

Згодом стало відомо, що серед українських військових, які проходили навчання на території Франції, кілька десятків дезертували.

До слова, головна інспекція Міністерства оборони проведе комплексний аналіз командування Сухопутних військ Збройних сил України. Запланована перевірка передбачає аналіз організаційної структури та повноважень, оцінку ефективності управлінських процесів та дотримання законодавства.

На основі результатів перевірки Міноборони запровадить реформи у системі управління та кадрової політики в командуванні Сухопутних військ, оптимізує управлінські процеси та посилить боєздатність підрозділів новими підходами до підготовки.