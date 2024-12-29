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День Мертвих: Третя штурмова бригада розповіла про свою унікальну традицію

Надія Карбунар
glavcom.ua
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День Мертвих: Третя штурмова бригада розповіла про свою унікальну традицію
Воїни при вогнях смолоскипів вони згадують усіх полеглих побратимів
фото: скріншот із відео

Військові щороку вшановують пам'ять про тих, з ким знищували загарбників

День Мертвих – унікальна традиція про вічне братерство воїнів Третьої штурмової бригади. У цей час при вогнях смолоскипів вони згадують усіх полеглих побратимів. Під бригадною хоругвою бійці підрозділу вигукують позивні кожного з них, де сотні й тисячі голосів зливаються у єдиний. Відео церемонії оприлюднила пресслужба бригади.

«Так щороку вшановуємо пам'ять про тих, з ким опліч знищували загарбників. Запалюємо дракар, і підношення полеглим братам Хорунжа служба бригади ховає під курганом памʼяті. Вони живі у наших серцях», – ідеться у повідомленні бригади.

«Ми будемо пам’ятати вас, знищимо ворога заради вас. Ті, хто залишиться живими, побудують кращу країну заради вас», – заявив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

Раніше офіцер «Азова» розповів про ситуацію в Торецьку. 

Крім того, розвідка назвала кількість російських військ в Україні. 

Також ексголовком Муженко розкрив плани росіян щодо Покровська. 

Нагадаємо, що українські війська відновили втрачені позиції біля Сіверська. Російські війська просунулися поблизу Торецька, Великої Новосілки та на Покровському та Курахівському напрямках.

З огляду на наміри Росії захопити критично важливу шахту в Покровську, союзники Києва мають виконати свої обіцянки, і якомога швидше надати Україні всю ту допомогу, яку вона давно очікує. Про це йдеться у новому матеріалі Bloomberg.

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Теги: розвідка Андрій Білецький відео полковник

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