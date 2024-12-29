День Мертвих: Третя штурмова бригада розповіла про свою унікальну традицію

Військові щороку вшановують пам'ять про тих, з ким знищували загарбників

День Мертвих – унікальна традиція про вічне братерство воїнів Третьої штурмової бригади. У цей час при вогнях смолоскипів вони згадують усіх полеглих побратимів. Під бригадною хоругвою бійці підрозділу вигукують позивні кожного з них, де сотні й тисячі голосів зливаються у єдиний. Відео церемонії оприлюднила пресслужба бригади.

«Так щороку вшановуємо пам'ять про тих, з ким опліч знищували загарбників. Запалюємо дракар, і підношення полеглим братам Хорунжа служба бригади ховає під курганом памʼяті. Вони живі у наших серцях», – ідеться у повідомленні бригади.

«Ми будемо пам’ятати вас, знищимо ворога заради вас. Ті, хто залишиться живими, побудують кращу країну заради вас», – заявив командир бригади, полковник Андрій Білецький.

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Крім того, розвідка назвала кількість російських військ в Україні.

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