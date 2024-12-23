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Бригада «Азов» прийматиме іноземців до своїх лав

Ірина Бура
glavcom.ua
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Бригада «Азов» прийматиме іноземців до своїх лав
фото з відкритих джерел

 «Азов» наголосив, що забезпечить добровольців сучасною зброєю, якісною підготовкою та братерством

12-та бригада спеціального призначення Національної гвардії України «Азов» оголосила про початок набору іноземних громадян. Про це повідомляє пресслужба бригади.

Там наголосили, що 12-та бригада спеціального призначення «Азов» – один із найбоєздатніших підрозділів Сил безпеки й оборони України.

«Вже понад 10 років ми протистоїмо Росії, стримуючи навалу окупантів на вільний, цивілізований світ. Служба в «Азові» - це сучасні військові стандарти, професіоналізм, а також побратимство і взаємоповага. Бійці з усього світу вже стали до наших лав і стоять пліч-о-пліч з українцями проти агресора», – повідомляє пресслужба бригади.

Заповнити анкету можна за посиланням – із добровольцем зв'яжуться та розкажуть про подальші дії.

«Від нас – сучасна зброя, якісна підготовка і вмотивоване братерство. Від тебе – бажання служити у топовому підрозділі української армії», – наголосив «Азов».

Нагадаємо, масований російський штурм на Торецькому напрямку відбила 12-та бригада спеціального призначення «Азов». Окупанти використовували нетиповий транспорт, однак все одно зазнали поразки. Азовцям вдалося знищити 5 одиниць броньованої техніки, 8 одиниць автотранспорту, ліквідувати 63 росіян, а також три покинуті електросамокати.

Окрім того, піхотинці 2-го батальйону 12-ої бригади «Азов» взяли в полон п’ятьох окупантів під час бойового завдання на Торецькому напрямку. 

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Теги: штурм ворог транспорт військові полон Азов війна зброя окупанти росія

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