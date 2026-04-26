У Росії уражено Ярославський НПЗ

На нафтопереробному заводі розгорілася масштбана пожежа

Вночі 26 квітня безпілотники атакували Ярославський НПЗ, що знаходиться у місті Ярославль у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місвеці мешканці пишуть, що чули понад 15 потужних вибухів, від яких трясуться вікна у будинках. Зазначається, що уражено Ярославський НПЗ. Там вирує сильна пожежа.

Ярославський НПЗ – великий нафтопереробний завод у Ярославлі, заснований 1961 року. Входить до структури «Славнафти», спеціалізується на виробництві бензину, дизеля, реактивного палива та мастильних матеріалів. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Як відомо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ.

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

До слова, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників.

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.