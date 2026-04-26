У Росії уражено Ярославський НПЗ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
фото: соціальні мережі

На нафтопереробному заводі розгорілася масштбана пожежа

Вночі 26 квітня безпілотники атакували Ярославський НПЗ, що знаходиться у місті Ярославль у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Місвеці мешканці пишуть, що чули понад 15 потужних вибухів, від яких трясуться вікна у будинках. Зазначається, що уражено Ярославський НПЗ. Там вирує сильна пожежа.

Ярославський НПЗ – великий нафтопереробний завод у Ярославлі, заснований 1961 року. Входить до структури «Славнафти», спеціалізується на виробництві бензину, дизеля, реактивного палива та мастильних матеріалів. Потужність переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Як відомо, зранку 18 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Основний удар припав на місто Новокуйбишевськ. 

Перші вибухи пролунали близько 04:30 ранку за місцевим часом. Мешканці північної та східної частин міста повідомили про серію з 6-8 потужних вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами в небі.

Нагадаємо, у ніч на 4 квітня Самарська область РФ опинилася під масованою атакою ударних безпілотників. Основною ціллю стали великі промислові об'єкти у місті Тольятті. Місцеві мешканці повідомляли про серію потужних вибухів, характерні звуки моторів у небі та яскраві спалахи ППО.

До слова, зранку 2 квітня нафтопереробний завод «Башнефть-УНПЗ» в Уфі (Республіка Башкортостан) став ціллю атаки безпілотників. 

«Башнефть-УНПЗ» є ключовим активом компанії «Башнефть» (входить до складу «Роснефти»). Реорганізація заводу шляхом приєднання до материнської структури зробила його частиною одного з найбільших нафтопереробних вузлів Росії. Завод переробляє суміш нафти із Західного Сибіру (50%) та місцевої башкирської нафти (40%), а також газовий конденсат.

Читайте також

НАТО розкритикувало ядерну політику РФ і Китаю напередодні конференції ООН
НАТО звинуватило РФ і Китай у загрозах ядерній безпеці
21 квiтня, 16:25
МОК вчергове відмовився реагувати на скандальні вчинки нейтральних росіян та керівників російського спорту
МОК зробив дивну заяву щодо участі нейтральних росіян у пропагандистському заході
18 квiтня, 10:15
Наслідки ворожої атаки по Києву 16 квітня 2026 року
Що робити, коли балістика застала зненацька: правила виживання в перші секунди вибухів
16 квiтня, 19:18
Чоловіка без ознак життя виявили сусіди
Трагедія на Вінниччині: чоловік загинув через обігрівач
14 квiтня, 19:26
Небензя звинуватив ЄС у мілітаризації та пригрозив реакцією
Росія заявила про підготовку ЄС до війни: Небензя в ООН пригрозив дзеркальною відповіддю
14 квiтня, 04:15
Орбан зазначив, що результати голосування вже є очевидними
Російська пропаганда в жалобі через результати угорських виборів: найцікавіше з мережі
13 квiтня, 10:15
Президент України Володимир Зеленський
«Ми розпочнемо їх спочатку»: Президент заявив про відновлення мирних переговорів
9 квiтня, 13:56
Атака на Україну, масштабний збій у Telegram у РФ: головне за ніч
Атака на Україну, масштабний збій у Telegram у РФ: головне за ніч
1 квiтня, 05:46
Кремль поставив під сумнів ідею великоднього перемир’я
Кремль відповів на ідею великоднього перемир’я
31 березня, 14:40

Соціум

Безпілотники атакували окупований Крим
Безпілотники атакували окупований Крим
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
Армія США провела навчання за зразком української операції «Павутина»
Безпілотники атакували Тамбовську область
Безпілотники атакували Тамбовську область
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
Європа готується до затяжної війни в Україні – NYT
У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування
У Румунії впав російський безпілотник, є руйнування
В Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи
В Єкатеринбурзі та Челябінську пролунали вибухи

Новини

«Карпати» розгромили «Рух» у дербі Львова в Прем'єр-лізі
Вчора, 19:57
Яремчук дублем доклався до перемоги «Ліона» в чемпіонаті Франції
Вчора, 17:58
Грав у Росії та НБА. Що відомо про нового героя «Холостяка» Кравцова
Вчора, 15:55
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 25 квітня 2026
Вчора, 05:59
Мале дербі Львова завершилося масовою бійкою футболістів
24 квiтня, 22:15
Збірна України отримала черговий варіант спаринг-партнера на літо
24 квiтня, 21:25

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
