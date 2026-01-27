«Найбільш ймовірний сценарій». Соратник Зеленського спрогнозував, коли завершиться війна

Гетманцев наголосив, що мир «може бути не зовсім на тих умовах, які ми розраховуємо»

«Мир цього року для України – це найбільш ймовірний прогноз на сьогодні»

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев вважає, що мир в Україні у 2026 році є найбільш ймовірним і водночас найбільш бажаним сценарієм. Про це він зауважив в інтервʼю «Главкому».

«Для нас на сьогодні найважливішим є питання миру. Минулого року ми просунулися на цьому шляху: вочевидь, ці перемовини інтенсифікувалися і на сьогодні ми впритул підійшли до того чи іншого рішення з цього приводу. Тому хотілося б, аби ми не зруйнували ці досягнення в 2026-му році. І я вважаю, що мир цього року для України – це найбільш ймовірний прогноз на сьогодні. І найбільш бажаний для нас сценарій», – сказав нардеп.

У цьому контексті Гетманцев зазначив, що поділяє оцінки президента Сербії Александра Вучича щодо глобальної ситуації у світі. За його словами, за влучним формулюванням сербського лідера, 2025 рік був найгіршим з 1945 року, нинішній рік буде ще складнішим, ніж попередній, а наступний – гіршим за теперішній. Водночас він наголосив, що Україна не здатна вплинути на глобальну турбулентність, однак її головне завдання полягає в тому, щоб війна припинилася на українській території і більше не поверталася.

«Позиція Сполучених Штатів, які реально, а не на словах, дотискають Росію до мирної угоди. І тут Америка не тільки виконує роль посередника і миротворця, але також діє і у власних інтересах. США необхідно, щоб війна зупинилась і дещо охолонули відносини між Росією і Китаєм на тлі американо-китайської конкуренції, яка набирає обертів та, не виключено, серйозного загострення відносин, що може бути спровоковане, наприклад, розвитком подій навколо Тайваню», – пояснив нардеп, що саме дає підстави говорити про можливість досягнення миру вже цього року.

Зокрема, за словами Гетманцева, відіграє свою роль соціально-економічна ситуація у самій Росії.

«Все це загалом свідчить про те, що ми наближаємося до якогось рішення. Звісно, з одного боку, це буде мир, з іншого – він може бути не зовсім на тих умовах, які ми розраховуємо. Тим не менш, він дуже потрібний і, думаю, ми до нього рухаємось», – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що конкретні гарантії безпеки для України можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.