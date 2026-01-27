Головна Країна Політика
«Найбільш ймовірний сценарій». Соратник Зеленського спрогнозував, коли завершиться війна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
«Найбільш ймовірний сценарій». Соратник Зеленського спрогнозував, коли завершиться війна
Гетманцев наголосив, що мир «може бути не зовсім на тих умовах, які ми розраховуємо»
фото з відкритих джерел

«Мир цього року для України – це найбільш ймовірний прогноз на сьогодні»

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від партії «Слуга народу» Данило Гетманцев вважає, що мир в Україні у 2026 році є найбільш ймовірним і водночас найбільш бажаним сценарієм. Про це він зауважив в інтервʼю «Главкому».

«Для нас на сьогодні найважливішим є питання миру. Минулого року ми просунулися на цьому шляху: вочевидь, ці перемовини інтенсифікувалися і на сьогодні ми впритул підійшли до того чи іншого рішення з цього приводу. Тому хотілося б, аби ми не зруйнували ці досягнення в 2026-му році. І я вважаю, що мир цього року для України – це найбільш ймовірний прогноз на сьогодні. І найбільш бажаний для нас сценарій», – сказав нардеп. 

У цьому контексті Гетманцев зазначив, що поділяє оцінки президента Сербії Александра Вучича щодо глобальної ситуації у світі. За його словами, за влучним формулюванням сербського лідера, 2025 рік був найгіршим з 1945 року, нинішній рік буде ще складнішим, ніж попередній, а наступний – гіршим за теперішній. Водночас він наголосив, що Україна не здатна вплинути на глобальну турбулентність, однак її головне завдання полягає в тому, щоб війна припинилася на українській території і більше не поверталася.

«Позиція Сполучених Штатів, які реально, а не на словах, дотискають Росію до мирної угоди. І тут Америка не тільки виконує роль посередника і миротворця, але також діє і у власних інтересах. США необхідно, щоб війна зупинилась і дещо охолонули відносини між Росією і Китаєм на тлі американо-китайської конкуренції, яка набирає обертів та, не виключено, серйозного загострення відносин, що може бути спровоковане, наприклад, розвитком подій навколо Тайваню», – пояснив нардеп, що саме дає підстави говорити про можливість досягнення миру вже цього року.

Зокрема, за словами Гетманцева, відіграє свою роль соціально-економічна ситуація у самій Росії.

«Все це загалом свідчить про те, що ми наближаємося до якогось рішення. Звісно, з одного боку, це буде мир, з іншого – він може бути не зовсім на тих умовах, які ми розраховуємо. Тим не менш, він дуже потрібний і, думаю, ми до нього рухаємось», – підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський наголосив, що конкретні гарантії безпеки для України можуть створити умови для визначення чіткої дати завершення війни, яка триває не лише на українській території, а й становить загрозу для всієї Європи.

