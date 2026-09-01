Втрати ворога станом на 1 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 12 320 танків

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 440 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок вівторка, 1 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 1 вересня 2026 року

Втрати ворога у війні станом на 1 вересня 2026 року інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

РФ у війні з Україною станом на 1 вересня втратила:

особового складу – близько 1 489 640 (+1 440) осіб;

танків – 12 320 (+4) од;

бойових броньованих машин – 25 257 (+2) од;

артилерійських систем – 48 954 (+71) од;

РСЗВ – 2 079 (+0) од;

засоби ППО – 1 597 (+0) од;

літаків – 440 (+0) од;

гелікоптерів – 354 (+0) од;

наземних робототехнічних комплексів – 2 452 (+10) од;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 492 177 (+1 775) од;

крилаті ракети – 5 060 (+0) од;

кораблі / катери – 35 (+0) од;

підводні човни – 2 (+0) од;

автомобільна техніка та автоцистерни – 142 332 (+412) од;

спеціальна техніка – 4 623 (+2) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 1 вересня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 01.09.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD) Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 060

(крилаті ракети) ~ $15,18 млрд

(за середньою ціною $3 млн за ракету) «Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн «Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн «Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн «Точка-У» (тактична ракета) $300 тис. «Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 492 177

(БПЛА операт.-тактич.) ~ $14,76 млрд

(при розрахунку $30 тис. за одиницю) Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 440

(літаків) ~ $13,20 млрд

(при середній вартості $30 млн за літак) Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн Су-25 (штурмовик) $11 млн Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 354

(гелікоптерів) ~ $5,31 млрд

(при середній вартості $15 млн за гелікоптер) Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 320

(танків) ~ $30,80 млрд

(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк) Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 48 954

(артсистем) ~ $73,43 млрд

(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн) БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 257

(ББМ) ~ $15,15 млрд

(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій) БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис. Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 597

(засобів ППО) ~ $23,95 млрд

(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн) ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35

(кораблі / катери) ~ $2,1 млрд

(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн) Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2

(підводні човни) $600 млн * Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1651-й день повномасштабної війни в Україні.