Сили оборони уразили низку військових цілей РФ

Генштаб наголосив, що ступінь завданих збитків уточнюється

Протягом минулої доби та у ніч на 31 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей російських окупантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, уражено радіолокаційну станцію противника у Деснянському Брянської області РФ. Також, у районі Плоскобукреївки Брянської області РФ уражено командно-штабну машину зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф».

Крім того, уражено вузол зв’язку підрозділу противника у Зімовному Білгородської області РФ та пункт управління БпЛА противника у районі Гуляйполя Запорізької області. Серед іншого уражено склади матеріально-технічних засобів підрозділів противника у Кир-Байларі (АР Крим), Верхньокам’янці Луганської області та Попово-Лежачах Курської області РФ.

Генштаб наголосив, що ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо, у ніч проти 30 серпня Сили оборони України також уразили низку важливих об'єктів на території Росії, зокрема аеродром «Єйськ», Кіришський нафтопереробний завод та місце зберігання і запуску ударних безпілотників