ЗСУ пішли у контрнаступ біля Покровська – The Economist

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
ЗСУ пішли у контрнаступ біля Покровська – The Economist
Журналіст The Economist опублікував фото бійців, які висадилися з гелікоптера
фото: X/Oliver Carroll

За словами журналіста, метою операції Сил оборони є відновлення ключових логістичних маршрутів

Журналіст The Economist Олівер Керролл повідомив, що поблизу Покровська на Донеччині Сили оборони проводять контрнаступальну операцію. Про це пише «Главком» з посиланням на допис медійника.

Керролл каже, що за інформацією військової розвідки України метою операції є відновлення ключових логістичних маршрутів. «На відео, яке мені надіслали, нібито показано десант з вертольотів у районах, які, за твердженням Росії, перебувають під її контролем», – написав він.

Наразі ні Генштаб ЗСУ, ні Головне управління розвідки не повідомляло про контрнаступальні дії чи якісь операції біля Покровська.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прокоментував повідомлення російських ЗМІ про можливий візит Володимира Путіна у Покровськ Донецької області, заявивши, що «всі розуміють, чим це завершиться». Учора російський диктатор запропонував тимчасове 5–6-годинне перемир’я у Покровську та Куп’янську, щоб туди змогли приїхати іноземні журналісти. Зеленський підкреслив, що РФ зібрала на Покровському напрямку близько 170 тис. особового складу – «всі їх сили».

Президент уточнив, що ЗСУ намагаються знищити російські війська, які увійшли у місто, але роблять це обережно, щоб зберегти особовий склад. Він також спростував інформацію про «котли» для українських сил.

Голова СБУ Василь Малюк назвав заяви РФ про окупацію Покровська брехнею, нагадуючи, що вперше окупанти анонсували захоплення міста 19 місяців тому, але за цей час просунулися лише на 7 км, зазнавши десятків тисяч втрат.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський спростував російські заяви про нібито «блокування» військових Сил оборони України у Покровську Донецької області та у Куп’янську Харківської області.

Теги: Донеччина контрнаступ Покровськ

