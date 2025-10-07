Захищав Україну з 2025 року. Згадаймо Дмитра Курашика

Майже все свідоме доросле життя Дмитро Курашик присвятив службі у війську

У 2008 році Курашик підписав контракт зі Збройними Силами України, у 2015 році перебував у зоні проведення АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Курашика.

Життя старшого солдата раптово обірвалося 2 жовтня під час відпустки внаслідок ішемічної хвороби серця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Курашик народився 4 серпня 1987 року у місті Чита на території РФ. Коли хлопчині було чотири роки, його батьки переїхали до Рівного Дмитро навчався у 19-й школі, по закінченню здобув фах зварювальника.

Майже все свідоме доросле життя Дмитро присвятив службі у війську. У 2008 році підписав контракт зі Збройними Силами України. У 2015-му році перебував у зоні проведення АТО.

Побратими відгукувалися про Дмитра, як надійного товариша та відповідальну людину. Завжди був готовий прийти на допомогу. Захоплювався риболовлею, любив збирати гриби.

Траурний портрет Дмитра Курашика фото: Рівненська міська рада

У Дмитра залишилися дружина, 12-річний син, батько та сестра.

Попрощалися з Дмитром Курашиком 3 жовтня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військовослужбовців на кладовищі «Нове».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.