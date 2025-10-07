Головна Країна Суспільство
Захищав Україну з 2025 року. Згадаймо Дмитра Курашика

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Захищав Україну з 2025 року. Згадаймо Дмитра Курашика
Майже все свідоме доросле життя Дмитро Курашик присвятив службі у війську
колаж: glavcom.ua

У 2008 році Курашик підписав контракт зі Збройними Силами України, у 2015 році перебував у зоні проведення АТО

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Дмитра Курашика.

Життя старшого солдата раптово обірвалося 2 жовтня під час відпустки внаслідок ішемічної хвороби серця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Рівненську міську раду.

Дмитро Курашик народився 4 серпня 1987 року у місті Чита на території РФ. Коли хлопчині було чотири роки, його батьки переїхали до Рівного Дмитро навчався у 19-й школі, по закінченню здобув фах зварювальника.

Майже все свідоме доросле життя Дмитро присвятив службі у війську. У 2008 році підписав контракт зі Збройними Силами України. У 2015-му році перебував у зоні проведення АТО.

Побратими відгукувалися про Дмитра, як надійного товариша та відповідальну людину. Завжди був готовий прийти на допомогу. Захоплювався риболовлею, любив збирати гриби.

На жаль, життя старшого солдата раптово обірвалося 2 жовтня під час відпустки – внаслідок ішемічної хвороби серця.

Траурний портрет Дмитра Курашика
Траурний портрет Дмитра Курашика
фото: Рівненська міська рада

У Дмитра залишилися дружина, 12-річний син, батько та сестра.

Попрощалися з Дмитром Курашиком 3 жовтня на майдані Незалежності у Рівному. Поховали військовослужбовців на кладовищі «Нове».

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна хвилина мовчання пам'ять

