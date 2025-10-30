Чи чекати мобілізацію жінок в Україні? Депутат Здебський дав відповідь

Мобілізація жінок є однією з обговорених тем серед депутатів

Питання мобілізації жінок дедалі частіше обговорюється в українському суспільстві. Однак у парламентському комітеті з питань оборони воно наразі не є нагальним. Про це пише «Главком» із посиланням на інтерв’ю народного депутата від «Слуги народу», члена комітету з нацбезпеки й оборони Юрія Здебського для «Телеграфу».

Юрій Здебський зауважує, що наразі процедура мобілізації жінок присутня. Вона передбачає добровільне бажання долучитися до війська. «Ця тема постійно в полі зору депутатів. Але у нас зараз процедура (мобілізації жінок) є – хто хоче воювати, піде. Наскільки я розумію атмосферу в комітеті, це питання не стоїть на порядку денному. Нехай жінки займаються тим, чим потрібно», – пояснює депутат.

Депутат вважає, що жінки можуть замінити чоловіків у багатьох спеціальностях, щоб вони могли піти воювати. Однак усе ж таки мобілізації жінок сьогодні не є нагальним питанням, на думку нардепа. «Та поки не гостро стоїть (тема мобілізації жінок) у комітеті, але постійно в полі зору. Ми відстежуємо ситуацію і коли буде актуально, будемо швидко приймати рішення», – додав Юрій Здебський.

Нагадаємо, народний депутат, член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко розкрив, що чекає на Україну після перемир’я. Костенко заявив, що після завершення активної фази війни в Україні мобілізацію та воєнний стан навряд чи буде скасовано одразу. За його словами, країні доведеться утримувати велику армію, а демобілізація ветеранів відбуватиметься поетапно, з поступовою заміною військовослужбовців.

Раніше «Главком» писав також про те, як покращити ситуацію з мобілізацією в Україні. На думку директора Інституту соціології Євгена Головахи, покращити ситуацію з мобілізацією в Україні можуть елітарні верстви, якщо покажуть молоді приклад та самі підуть захищати країну.