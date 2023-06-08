Коли почне спадати вода після підриву Каховської ГЕС: названо терміни

Після спаду води можна буде оцінити наслідки підтоплення на територіях, які зараз контролює Україна

Вода після підриву росіянами Каховської ГЕС ще буде прибувати. Її спад на Херсонщині очікується після 20-х чисел червня. Про це повідомив заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону.

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«Затоплення відбувається як правого берега в Херсонській області, так і лівого, який на сьогодні окупований російськими терористами. Відповідно доступ туди (на лівобережжя – «Главком») наразі не можливий. Також, за нашими прогнозами, ще декілька днів вода буде прибувати. Потім вона буде стояти, й десь ближче до 20-х чисел червня вода почне спадати», – сказав він.

Вже після спаду води можна буде оцінити наслідки підтоплення на територіях, які зараз контролює Україна. У захоплених росіянами районах оцінити збитки можна буде лише після повної деокупації.

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Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Місцевих жителів уже почали евакуювати із потенційних районів затоплення.

Крім греблі, російські окупанти підірвали турбіни та генератори Каховської ГЕС. Це збитки мінімум на мільярд доларів, не рахуючи витрат на відновлення греблі і затоплених територій.

Вода у Каховському водосховищі стрімко падає, близько 15 см за годину.

Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає.