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Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Американський генерал пояснив, коли зупиниться Путін
Війна закінчиться, коли Путін зрозуміє, що не зможе виграти
фото: з відкритих джерел

Генерал Бен Годжес вважає, що союзники мають об'єднати всі можливі зусилля у допомозі Україні

Війна в Україні закінчиться тоді, коли російський диктатор Володимир Путін зрозуміє, що не може перемогти. Для цього західні партнери мають об'єднати всі можливі зусилля у допомозі нашій державі. Про це заявив американський генерал Бен Годжес в інтерв'ю «РБК-Україна».

«Тому ми повинні забезпечити, щоб він усвідомив, що Україна не збирається здаватися, що Захід не збирається здаватися», – сказав Ходжес.

Він вважає, що найкращий спосіб забезпечити це, – щоб США і Німеччина, зокрема, сказали, що «ми хочемо, щоб Україна перемогла, що ми будемо робити все необхідне».

«Не «так довго, як це потрібно», це пусті слова, а «чого б це не вартувало», ми зробимо все, щоб допомогти Україні виграти», – наголосив американський генерал, пояснюючи необхідну позицію партнерів.

За його прогнозами, це призведе до того, що Україна матиме можливості, щоб викинути російські сили з Криму.

Ходжес також зауважив на необхідності протистояння країні-агресору у сфері економіки, зауваживши, що санкції потужні, але їх не виконують належним чином.

«Занадто багато всього з Китаю, Ірану та Північної Кореї все ще надходить до Росії, занадто багато є вкраденої пшениці, що йде з Росії, яку вони забрали з України, і яка йде на експорт. Коли все це буде зроблено, тоді Володимир Путін зрозуміє, що він програв. Ось коли це закінчиться», – підкреслив він.

Також Годжес сказав, що надані союзниками ракети Atacms допоможуть ЗСУ завдавати точних ударів по російських штабах, логістиці та артилерії ворога на лінії фронту та в Криму. Український Генштаб також знайде найкращі цілі для літаків F-16. 

Теги: путін війна

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