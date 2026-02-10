Головна Країна Політика
Молдова та Україна відкриють новий пункт пропуску: деталі від МВС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Молдова та Україна відкриють новий пункт пропуску: деталі від МВС
Доповнено угоду 1997 року щодо пунктів пропуску
фото: Ігор Клименко/Telegram

Відкриття нового пункту пропуску дасть практичний результат

Україна та Молдова уклали протокол про внесення змін до угоди щодо пунктів пропуску, який забезпечує правові підстави для відкриття нового цілодобового переходу для пасажирського й вантажного сполучення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

«Підписали важливий протокол, який стосується переміщення людей і вантажів через наш спільний кордон. Йдеться про доповнення до Угоди 1997 року щодо пунктів пропуску. Ми офіційно додаємо до переліку міжнародних автомобільних ще один пункт пропуску – з цілодобовим режимом роботи для пасажирського і вантажного сполучення», – йдеться у повідомленні.

Клименко підкреслив, що це підписання – важливий крок для практичної реалізації проєкту. Протокол створює правову основу для відкриття пункту пропуску і дозволяє закласти необхідне фінансування в Державному бюджеті України. Облаштування пункту пропуску вже в процесі – з українського боку цією роботою опікується Агентство відновлення.

За словами міністра, відкриття нового пункту пропуску дасть практичний результат:

  • збільшення пропускної спроможності вантажних перевезень;
  • ефективніший експорт/імпорт через Молдову та Румунію;
  • посилення «Шляхів солідарності»;
  • зменшення навантаження на інші пункти пропуску.

«У час війни кордон – це не лише контроль, а й логістика, економіка та підтримка людей. Крок за кроком приймаємо важливі рішення, які працюють задля обох країн як зараз, так і на перспективу», – наголосив Клименко.

Нагадаємо, сьогодні, 10 лютого, президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем’єр-міністром Молдови Александру Мунтяну, який приїхав до України вперше після призначення на посаду. Особлива увага під час зустрічі була приділена енергетичній інфраструктурі України та Молдови, особливо наслідкам російських обстрілів, які призвели до відключень електроенергії також і в низці молдовських міст.

