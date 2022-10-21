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Голова Черкаської ОВА повідомив про високу ймовірність ворожих ударів із повітря

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Голова Черкаської ОВА повідомив про високу ймовірність ворожих ударів із повітря
фото ілюстративне

Мешканців області влада закликала пройти в укриття

Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив про високу ймовірність ударів по області з повітря. Про це Табурць написав у Телеграм.

«Убезпечтеся! Висока ймовірність ворожих ударів із повітря», – написав голова ОВА.

Нагадаємо, станом на 15:15 в Україні оголошена масштабна повітряна тривога.

Нагадаємо, триває 240 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. 

Теги: Черкащина обстріл війна

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