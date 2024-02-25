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Голова МЗС Німеччини під час візиту до Миколаєва змушена була тікати від російського дрона

Надія Карбунар
glavcom.ua
Голова МЗС Німеччини під час візиту до Миколаєва змушена була тікати від російського дрона
Анналена Бербок під час візиту в Україну
фото з відкритих джерел

Ворожий дрон певний час слідував за броньованим кортежем очільниці МЗС

У неділю, 25 лютого, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок змушена була перервати свій візит на Миколаївщину через появу біля її кортежу російського безпілотника. Як повідомив репортер AFP, який супроводжував міністерку, попередження про безпілотник надійшло, коли Бербок мала відвідати водоочисні споруди, побудовані за підтримки Німеччини неподалік від лінії фронту.

Ворожий дрон певний час слідував за броньованим кортежем очільниці МЗС Німеччини, але зрештою розвернувся. Проте з міркувань безпеки подальшу поїздку було скасовано.

Такі польоти розвідувальних безпілотників зазвичай супроводжуються прямим авіаударом російської окупаційної армії.

На Миколаївщині оголосили повітряну тривогу і закликали негайно шукати безпечне місце в найближчому укритті.

Кортеж міністерки та її делегація від’їжджав на великій швидкості – у такій ситуації «найбезпечнішим варіантом» було продовжувати рух, заявили в делегації.

«Візит на водопровідну станцію довелося передчасно скасувати з міркувань безпеки», – наводить заяву МЗС Німеччини видання Bild.

Нагадаємо, 24 лютого, міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну приїхала з неоголошеним візитом до Одеси.

Теги: Миколаїв безпілотник Анналена Бербок 24 лютого

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