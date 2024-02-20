Німеччина збирається виробляти гранатомети Panzerfaust 3 в Україні

Panzerfaust 3-IT важить близько 15 кг і здатний уражати сучасні основні бойові танки російських окупантів

Виробництво в Україні могло б зменшити тиск на обмежені виробничі потужності у Німеччині

Німецька компанія Dynamit Nobel Defence GmbH (DND) розглядає можливість виробництва в Україні гранатометів Panzerfaust 3. Про це інформує німецьке видання Hartpunkt.

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За словами представника компанії DND, першим кроком буде вивчення можливості спільного виробництва Panzerfaust 3 в Україні.

«Наприклад, остаточну збірку гранатомета Panzerfaust 3 могли б взяти на себе українські підприємства. На другому етапі можливе також ліцензійне виробництво в Україні», – зазначив представник DND журналістам.

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Зазначається, що виробництво в Україні могло б зменшити тиск на обмежені виробничі потужності у Німеччині на користь інших продуктів DND, зокрема наступник гранатомета RGW 110, який знаходиться на стадії розробки.

Раніше в Укроборонпромі повідомили про підписання меморандуму з компанією DND. Угоду підписали 17 лютого. За словами гендиректора АТ Германа Сметаніна, таке партнерство «важливе для посилення оборонних потужностей, важливе для перемоги України та побудови арсеналу вільного світу».

Видання вказує, що Україна отримує гранатомети останньої версії Panzerfaust 3-IT DM72 A1 зі складів Бундесверу та інших держав. Їх застосовують із перших місяців повномасштабної війни. Зокрема, остання версія системи використовувалася проти російських бойових танків і бронетехніки.

Panzerfaust 3-IT важить близько 15 кг і здатний уражати сучасні основні бойові танки російських окупантів, навіть з реактивною бронею, на відстані близько 400 метрів.

У рамках військової підтримки Німеччини DND було доручено поставити в Україну ще кілька тисяч базук.

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Нагадаємо, 15 лютого стало відомо, що Німеччина виділяє Україні новий пакет військової допомоги. Він включає гаубиці, зенітки та ракети для систем ППО.

Також повідомлялося, що відомство оборони ФРН доправило в Україну бронетранспортери BATT UMG, які виявилися непридатними для бойових операцій і були придбані за завищеними цінами.