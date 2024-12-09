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«Грузинська мрія» вирішила позбавити Саломе Зурабішвілі державної охорони

Ірина Міллер
glavcom.ua
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«Грузинська мрія» вирішила позбавити Саломе Зурабішвілі державної охорони
У Грузії ініціювали внесення змін до закону «Про спеціальну службу державної охорони»
фото: АР

Саломе Зурабішвілі не матиме державної охорони після закінчення її президентського терміну

Державна охорона Грузії не обслуговуватиме президентку країни Саломе Зурабішвілі після завершення її президентського терміну. Це передбачають зміни до закону «Про спеціальну службу державної охорони», ініційовані на сьогоднішньому засіданні бюро. Про це повідомляє 1tv.ge.

Відповідно до змін, президент, прем'єр-міністр та голова парламенту не матимуть персональної охорони після припинення своїх повноважень, якщо Конституційний суд відповідно до 48-ї статті Конституції підтвердить порушення ними Конституції або наявність ознак злочину в їхніх діях.

«Прем'єр-міністру, президенту та голові парламенту Грузії не призначатиметься персональна охорона, якщо припинення їхніх повноважень пов'язане з порушенням Конституції чи скоєнням злочину. Для припинення повноважень у разі порушення Конституції, крім рішення Конституційного суду, необхідне також ухвалення відповідного рішення на пленарному засіданні парламенту з дотриманням кворуму.

У разі відсутності кворуму може виникнути ситуація, коли, з одного боку, відповідна посадова особа порушила Конституцію, що підтверджено рішенням Конституційного суду, а з іншого боку через відсутність політичного рішення та кворуму його повноваження не можуть бути припинені. Відповідно, після закінчення терміну повноважень така особа продовжить користуватися державною охороною, незважаючи на те, що вона визнана такою, що порушила Конституцію.  

Для вирішення цієї проблеми та більш ефективного використання ресурсів персональної охорони, а також щоб держава не зобов'язана була зберігати особливе право на охорону за особою, яка порушила Конституцію, необхідно внести відповідні зміни. Ці зміни покращать порядок і виключать можливість збереження державної охорони за особами, які порушили Конституцію», – йдеться у записці пояснення до законопроєкту. 

Нагадаємо, у Грузії тривають протести через рішення влади призупинити процес євроінтеграції. Попри силові розгони, грузини щовечора приходять у центр столиці. Так, 4 грудня грузини знову вийшли на масштабну ходу у Тбілісі, аби виразити протест.

Грузинські правоохоронці провели обшуки в офісах опозиційних партій «Єдиний національний рух» і «Коаліція за зміни». Як зазначається, засновника телекомпанії «Мтаварі» та опозиційної партії «Ахалі», лідера «Коаліції за зміни» Ніколаза Гварамію поліція затримала біля офісу партій-союзників «Гірчі-більше свободи» і «Дроа» – після того, як представники МВС провели там обшук. Також затримано члена «Коаліції за зміни», активіста Гела Хасая.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що Грузія відмовляється від переговорів щодо вступу до ЄС до 2028 року. Прем'єр наголосив, що Грузія не збирається приєднатися до ЄС, «жебракуючи та стоячи на одній нозі». За його словами, країна хоче вступити до блоку «гідно, зі здоровою демократичною системою та сильною економікою». Це стало приводом до розгортання протестів із новою силою.

Раніше Зеленський заявив, що Україна готує юридичну реакцію на придушення протестів у Грузії та працює партнерами щодо конкретних дій. Держсекретар США Ентоні Блінкен також не виключив запровадження додаткових санкцій у зв'язку з діями грузинської влади щодо протестувальників.

Згодом стало відомо, що президент України ввів санкції Ради національної безпеки і оборони проти чинної влади Грузії.

До слова, у Тбілісі акція протесту у ніч проти 5 грудня вперше пройшла без сутичок із поліцією і розгону демонстрантів.

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Теги: Конституційний суд Саломе Зурабішвілі Грузія партії охорона

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