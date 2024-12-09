На Львівщині суддів викрито на вимаганні $1 млн

За даними слідства, підозрювані пообіцяли за $1 млн забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру колишньому та чинному головам Господарського суду Львівської області у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди, за яку вони мали зловживати впливом. Про це повідомляють прес-служба НАБУ та САП.

За інформацією «Слово і діло», йдеться про керівника Господарсьеого суду Львівщини Василя Артимовича, в якого нещодавно детективи НАБУ проводили обшуки. До Артимовича цю посаду обіймав Михайло Юркевич.

«За дорученням керівника САП прокурор за участі детективів НАБУ повідомив про підозру чинному та колишньому головам Господарського суду однієї з областей, яких викрили на вимаганні у представника приватної компанії 1 млн доларів США неправомірної вигоди. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України», – інформує САП.

У НАБУ розповіли, що йдеться про Господарський суд Львівської області. За даними слідства, підозрювані пообіцяли за $1 млн забезпечити ухвалення «потрібних» рішень у судових справах Західного апеляційного Господарського суду, а також запобігти замовному вбивству викривача. Під час слідства детективи та прокурори задокументували передачу частини неправомірної вигоди у сумі $75 тис.

Досудове розслідування триває, встановлюється причетність інших суддів.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва заарештував на два місяці колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова. Раніше Державне бюро розслідувань затримало Ємельянова на блокпосту поблизу Києва. Йому повідомили підозру в участі у злочинній організації та в одержанні хабаря. Слідство стверджує, що під час роботи суддею Ємельянов разом з іншими суддями, а також адвокатами та арбітражними керуючими побудував «бізнес» на судових рішеннях. У суді прокурор Офісу генпрокурору просив арештувати Ємельянова на два місяці без права внесення застави.

Раніше повідомлялося, що Національне агентство з питань запобігання корупції виявило ознаки корупційного кримінального правопорушення в діях колишнього очільника Департаменту господарського забезпечення Служби безпеки України. За результатами проведеного моніторингу способу життя колишнього посадовця, членів його сім’ї і знайомої особи виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення на понад 27,7 млн грн.

До слова, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило ознаки декларування недостовірних відомостей на понад 3,4 млн грн у декларації за 2022 рік, яку подала голова Харківської обласної ради Тетяна Єгорова-Луценко. Про це повідомила пресслужба відомства. Під час перевірки НАЗК встановило, що чинна голова Харківської облради не зазначила в декларації відомості про нерухоме майно у Ніцці, Франція, вартість якого може становити 88 тис. євро (понад 2,7 млн грн), яким користується (орендує) її чоловік. Крім цього, НАЗК поставило під сумнів факт отримання її чоловіком доходу від продажу корпоративних прав Le Folie’s (ресторанний бізнес у Франції) у розмірі лише 500 євро.