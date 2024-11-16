Переведення через «Армія+». Міноборони роз’яснило, які документи потрібні

За добу в застосунк вже назбиралося 900 рапортів

Для зручності представниця Міноборони опублікувала інфографіку, що показує новий алгоритм

Українські військові можуть змінити місце служби дистанційно, скориставшись функцією онлайн-переведення у застосунку «Армія+». За добу вже назбиралося 900 рапортів. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook.

Водночас вона зауважила, що функція стала доступна лише день тому, у зв'язку з чим люди стикаються з проблемою. Зокрема, під час подачі рапортів фіксуються випадки, коли бракує документів або інформації, яка потрібна для перевірки відомостей чи посади військовослужбовця.

Щоб таких проблем не було, Черногоренко нагадала, які документи є обов'язковими для подання. Зокрема, це:

копія чи фото військового квитка або посвідчення офіцера. Потрібні всі сторінки, де є інформація про службу (не тільки про поточне місце);

рекомендаційний лист (відношення) від частини, куди військовий переводиться. Наприклад, у таких ситуаціях, як переведення з бойової частини до тилової за станом здоров'я, потрібно додали висновок ВЛК.

«Також уточнюю випадки для придатних до служби військових, коли кадровий центр ЗСУ запитує погодження командира частини: якщо рапорт подає офіцер або військовий, який займає офіцерську посаду; якщо захисник переводиться з тилової бригади у тилову або з бойової у бойову», – додала вона.

Крім того, для зручності представниця Міноборони опублікувала інфографіку, що показує новий алгоритм.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» можна створити рапорт. Міноборони зазначає, що у додатку можна скласти, підписати, відправити та відстежити електронний рапорт. Міністерство оприлюднило відео, де покроково пояснюється як це зробити.

До слова, перша група добровольців зі складу Українського легіону підписала контракти зі Збройними силами України. Зазначається, що процедура підписання контрактів відбулася в рекрутинговому центрі, розгорнутому при генконсульстві України у польському Любліні.