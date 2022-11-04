Головне за ніч: тривожна заява Залужного та відповідь України на білоруську агресію

Ворог утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту

«Главком» зібрав головні новини ночі 4 листопада. Цієї ночі стало відомо, що Росія активізувала сили на окремих ділянках фронту. Також лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська заявила, що Україна має право відповісти на агресію її країни.

Україна має всі можливості для звільнення Херсона

Сполучені Штати не сумніваються, що українські сили мають достатньо сил і засобів для відновлення контролю над територіями на правому березі ріки Дніпро, безпосередньо в місті Херсон. Про це заявив у четвер під час пресконференції в Пентагоні міністр оборони США Ллойд Остін.

«Що стосується питання, чи можуть українці взяти території, які залишаються (під контролем окупантів – Ред.) на західному березі Дніпра в Херсоні, я звісно вважаю, що вони мають можливості для того, щоби зробити це», – наголосив міністр оборони США.

Однак більш важливим, за його словами, є впевненість самих українців у те, що вони мають всі можливості для звільнення власних територій.

«Ми бачили, як вони реалізовували дуже методичні й ефективні зусилля, щоби повернути свою суверенну територію. Я думаю, ви побачите, як вони продовжать свій натиск, поки не закріпляться на територіях на західному березі річки», – зауважив міністр оборони США.

Ворог утричі збільшив інтенсивність бойових дій

Росіяни утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, загалом це 80 атак щодня. Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив під час телефонної розмови із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

«Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону», – сказав Залужний.

Окрім того, головнокомандувачі обговорили й проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

«Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль», – додав Валерій Залужний.

Іран спрямував цинічний заклик у бік України

В Ірані продовжують заперечування передавання Росії дронів-камікадзе Shahed 136. Ця держава цинічно заявила, що вона нібито нейтральна та закликала Україну «бути реалісткою». Про це йдеться в офіційному повідомленні на сайті МЗС Ірану.

Речник МЗС Ірану Насер Канані заявив, що нібито «емоційні заяви та голослівні звинувачення не допоможуть вирішити кризу в Україні».

Канані порекомендував Україні «бути реалісткою» та заявив, що його країна нібито нейтральна.

«Замість проектування та висунення неправдивих звинувачень на адресу Ісламської Республіки Іран, влада цієї країни має відреагувати на конструктивні пропозиції нашої країни щодо проведення двосторонньої технічної та експертної зустрічі з метою надання документації щодо своїх вимог», – йдеться у повідомленні.

Україні вистачить грошей, щоб воювати увесь 2023 рік

Державний бюджет України на 2023 рік готували з огляду на те, що війна з російськими окупантами триватиме весь наступний рік. Про це міністр фінансів Сергій Марченко повідомив в інтерв'ю LB.ua.

«Ми вважаємо, що наступного року Росія буде продовжувати війну проти України і нам потрібні кошти для продовження воєнної кампанії на весь рік. Ми не будуємо ні очікувань якихось, ні ілюзій. Ми кампанію маємо фінансувати весь рік», – сказав Марченко.

Міністр зазначив, що у разі, якщо ситуація зміниться, кошти можна буде спрямувати на відновлення України.

«Якщо ж нам потрібно буде воювати рік, то ми маємо це враховувати і закладати відповідний фінансовий ресурс на рік», – пояснив він.

Україна матиме право атакувати Білорусь

Якщо з території Білорусі в Україну знову полетять російські ракети, Київ має право на відповідь. Про це заявила лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська в інтерв'ю «Українській правді».

«Я розумію, що, якщо ракети знову полетять з території Білорусі, українці та Україна мають право атакувати у відповідь. Саме тому наше завдання – запобігти вступу білоруських військ на територію України», – сказала вона.

ЗСУ продовжують знищувати ворога на півдні України

Українські захисники завдають потужних ударів по російських окупантах на Південнобузькому напрямку. Наші воїни 3 листопада знищили десятки одиниць живої сили ворога. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Оперативне командування «Південь».

Підрозділи ЗСУ продовжують активні дії, тримають ініціативу на закріплених територіях і переважають противника у вогневому ураженні.

В ОК «Південь» зазначають, що українська авіація протягом бойового дня завдала 4 ударів по системах протиповітряної оборони та скупченню техніки противника, зокрема у критому ангарі.

Своєю чергою ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 167 вогневих завдань по пунктах базування, логістичних об'єктах і транспортних артеріях на тимчасово окупованій території.

Завдяки вмілим діям наших захисників було знищено:

32 загарбники;

танк;

9 одиниць іншої авто-бронетехніки.

Окрім цього, у Баштанському районі, поблизу Снігурівки, ЗСУ спалили 2 російські склади з боєприпасами.

Нагадаємо, триває 254-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області; Верхньокамʼянське, Спірне, Бахмут, Майорськ, Первомайське, Новомихайлівка, Водяне, Павлівка та Пречистівка на Донеччині.