Головне за ніч: що визначить поразку Росії у війні та рашистський конфуз в ООН

Росія повинна піти з усіх окупованих територій України

«Главком» зібрав головні новини ночі 5 листопада. Цієї ночі стало відомо, що Україна вважатиме перемогою у війні з Росією. Також Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН.

Що вважати перемогою України у війні з РФ

Україна має чітке бачення, що вважати своєю перемогою у російсько-українській війні, і вже переконалася, що його поділяють партнери, зокрема Сполучені Штати Америки. Про це заявив глава Офісу президента України Андрій Єрмак на спільній пресконференції з безпековим радником США Джейком Салліваном.

За його словами, Україна вже комунікувала партнерам те, що вона вважає перемогою. Єрмак, зокрема, наполягає, щоби цей план включав повну деокупацію усіх територій України (тобто включно із Донбасом і Кримом), виплату репарації Росією і міжнародні гарантії, які не дозволять РФ напасти знову.

«Розуміння перемоги чітко сформульоване нами. Це повернення територіальної цілісності, це компенсація за все те, що загарбники зробили з нашою країною, це повернення всіх наших людей з полону, і це повернення світу до чіткої системи міжнародної безпеки. Це гарантії безпеки, які потребує Україна, щоб це ніколи не могло повторитися в майбутньому», – заявив він.

Глава ОПУ окремо підкреслив, що це бачення погоджено із Сполученими Штатами, представник яких Джейк Салліван був присутній на зустрічі.

«Розуміння перемоги наше повністю співпадає з розумінням наших партнерів, це найголовніше, – заявив він. – У нас нема жодних розбіжностей – наші головні партнери, США, наші партнери – Британія, Німеччина, Франція – говорять про те, що підтримуватимуть нас до перемоги».

Засудження неонацизму: Росія проголосувала проти себе на Генеральній Асамблеї ООН

Україні зусиллями Дмитра Кулеби, Міністерства закордонних справ України, Постійного представництва України при ООН, вдалося припинити російські маніпуляції термінами «нацизм» і «неонацизм» в Генеральній Асамблеї ООН. Про це повідомив радник міністра з медіа та комунікацій у Міністерстві закордонних справ України Георгій Тихий.

«Багато років поспіль (з 2005 року) Росія виносила на голосування Генеральної Асамблеї ООН резолюцію, в якій нібито йшлося про засудження неонацизму. Мовляв, хто ж таке не засудить? Але текст завжди був сповнений – очікувано – рашистських маніпуляцій. Тому Україна та США завжди голосували проти. Російська пропаганда потім робила з цього шоу під назвою «Україна та США не проти нацизму». Дешевий тупий прикол для внутрішнього споживача.

Але цьогоріч не сталося так як гадалося. Росіяни знову винесли на розгляд Третього комітету Генеральної Асамблеї ООН проєкт документа. Але завдяки роботі МЗС і Постійного представництва України при ООН вдалося не лише повністю змінити баланс голосів за цю фальшивку, але і включити до неї нове потужне формулювання. Воно говорить саме за себе:

«Генеральна Асамблея ООН з тривогою відзначає спроби Росії виправдати її територіальну агресію проти України нібито підставами викорінення неонацизму та підкреслює, що використання терміну «неонацизм» з метою виправдання територіальної агресії серйозно підриває справжні зусилля з протидії неонацизму».

В перекладі з дипломатичної мови це означає – досить брехати, в маячню про «неонацизм в Україні» більше ніхто не вірить.

А найсмішніше те, що Росія опинилася в пастці – бо з цією правкою була змушена проголосувати за оновлений текст... із засудженням себе самої. І проголосувала.

Дуже важливо, що Україна зафіксувала це на найвищому рівні в Генеральній Асамблеї ООН. А також той факт, що абсолютно всі країни Європейського Союзу стали на наш бік. Брехня не пройшла. Щонайменше, не пройшла далі за аудиторію «Росії 24», – написав Георгій Тихий.

Відновлення енергетичної інфраструктури України

«Група семи» заявила в п'ятницю, що допоможе відновити критично важливу енергетичну і водну інфраструктуру України в умовах ударів російської авіації, що тривають. Про це йдеться у спільній заяві міністрів.

«Сьогодні ми створюємо координаційний механізм G7, щоб допомогти Україні ремонтувати, відновлювати та захищати її критично важливу енергетичну та водну інфраструктуру. Ми з нетерпінням чекаємо на міжнародну конференцію 13 грудня в Парижі, спрямовану на підтримку громадянської стійкості України, організованої Францією та Україною», – йдеться у спільній заяві міністрів за підсумками зустрічі у німецькому місті Мюнстер.

«Ми також вітаємо підсумки Міжнародної конференції експертів, що відбулася 25 жовтня в Берліні, і, як і раніше, сповнені рішучості зробити свій внесок у відновлення, реконструкцію та модернізацію України. Ми твердо стоятимемо на боці України стільки, скільки буде потрібно», – йдеться у заяві.

«Велика сімка» – Німеччина, Франція, Італія, Японія, Канада, США та Велика Британія також підтвердили «свою непохитну відданість подальшому наданню фінансової, гуманітарної, оборонної, політичної, технічної та юридичної підтримки, яка потрібна Україні».

«Ми вітаємо хоробрість і стійкість українського народу перед неспровокованою агресією Росії, і ми сповнені рішучості допомогти Україні задовольнити її потреби у підготовці до зими», – заявили міністри.

Чим насправді займається російський терорист Гіркін

Ексватажок проросійських бойовиків «ДНР» Ігор Стрєлков-Гіркін, який збирався на війну, насправді не воює в Україні в лавах військ РФ. Він може займатися навчанням і вербуванням російських солдатів. Таку заяву зробив журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв у коментарі голландському телеканалу NPO1.

За його словами, команда Bellingcat багато років вивчала матеріали про підозрюваних у катастрофі MH17, зокрема, Гіркіна.

«Що стосується місцезнаходження Гіркіна: він не воює на фронті в Україні, а працює в російській армії. Він навчає і вербує добровольців на війну», – наголосив журналіст.

Нагадаємо, триває 254-та доба, як українська нація протистоїть російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас, веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Ворог проводить обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.