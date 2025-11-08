Гринчук розповіла, у якому стані енергосистема України після масованої атаки

Гринчук зазначила, що запровадження графіків відключень є вимушеним і життєво необхідним кроком

Російські війська знову здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України, що спричинило необхідність застосування аварійних відключень електроенергії в кількох областях. Проте, як повідомила міністр енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону, станом на вечір ситуацію вдалося частково стабілізувати, і регіони перейшли на графіки погодинних відключень, передає «Главком».

Гринчук зазначила, що для ударів по енергетичних об'єктах ворог цього разу використав здебільшого балістичні ракети, які складно перехоплювати. За її словами, такої кількості прямих влучань по об'єктах енергетики не фіксувалося «з початку вторгнення».

Міністр підкреслила, що запровадження графіків відключень є вимушеним і життєво необхідним кроком для проведення ремонтно-відновлювальних робіт, запуску пошкодженого обладнання та загальної стабілізації енергосистеми.

Відновлення ускладнюється через постійну загрозу повторних ударів та часті повітряні тривоги. Гринчук запевнила, що країна має достатній запас обладнання для заміни пошкодженого. Хоча встановлення потребує часу та обережності, усі відповідні служби працюють злагоджено та оперативно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання та опалення для споживачів.

Нагадаємо, що у ніч на 8 листопада Росія масовано атакувала Україну, вдаривши по енергетичній інфраструктурі та житлових районах. Внаслідок чергового масштабного теракту росіян були загиблі та постраждалі, у низці регіонів запровадили екстрені відключення світла.

Також внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго».