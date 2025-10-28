Чи будуть відключати світло 29 жовтня 2025 року: «Укренерго» оновило дані

Обсяг застосування обмежень для населення та промисловості може змінитись

Завтра, 29 жовтня, в окремих регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укренерго».

Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень діятимуть

з 08:00 до 22:00 – обсягом від 0,5 до 1,5 черг.

Графіки обмеження потужності діятимуть

з 07:00 до 22:00 – для промислових споживачів.

«Увага! Час та обсяг застосування обмежень може змінитись. Стежте за інформацією на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, унаслідок російських ударів по енергооб’єктах на ранок 28 жовтня були знеструмлені споживачі у кількох областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають в усіх регіонах, де є пошкоджені мережі.

До слова, The Economist писав, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України набирають нових масштабів. Кремль активно використовує дешеві дрони Shahed та ракети для завдання точкових ударів по електричних мережах країни. З приходом зими Росія прагне зруйнувати ключові елементи енергетичної системи, сподіваючись зробити великі частини України непридатними для життя.

Як повідомлялося, через нещодавні атаки Росії на енергетичну структуру України, генератори та зарядні станції зросли в ціні. Цього жовтня в порівнянні рік до року ціни зросли на 60%. Державна податкова служба України звернулася до українських магазинів, які продають пристрої резервного живлення за підвищеними цінами, щоб ті припинили штучне підняття вартості на техніку.