Усі теплоелектростанції «Центренерго» зупинили роботу через атаку Росії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
У компанії наголосили, що ТЕС не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці
Окупанти здійснили наймасованіший удар по об’єктах компанії від початку війни

Внаслідок російської масованої атаки на енергетику в ніч проти 8 листопада в Україні зупинилися всі теплоелектростанції ПАТ «Центренерго». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу компанії.

«Небачена раніше кількість ракет та незліченна кількість дронів, які по кілька штук на хвилину цілили по тих самих ТЕС, які ми відновили після нищівної атаки 2024 року. Ми, заради безпеки, мовчали, але зробили все, щоб українці перезимували зі світлом і теплом минулу зиму і подолали шлях крізь пекельні випробування, щоб вдало розпочати нинішній опалювальний сезон! Не минуло й місяця від попереднього удару і сьогодні вночі, одночасно, ворог гатив по всій нашій генерації. Станції у вогні!», – сказано у повідомленні.

У компанії наголосили, що ТЕС не є військовими об’єктами, а на них працюють цивільні українці.

«Ми зупинилися… Нині – нуль генерації. Нуль! Ми втратили те, що відновлювали в цілодобовому режимі. Повністю!», – повідомили у пресслужбі «Центренерго».

Зазначимо, до складу «Центренерго» входять:

  • Трипільська ТЕС у місті Українка на Київщині;
  • Зміївська ТЕС у селищі Слобожанське Харківській області;
  • Вуглегірська ТЕС у місті Світлодарськ у Донецькій області (тимчасово окупована).

Загальна встановлена потужність виробничих активів складає близько 14% від загальної потужності електростанцій України.

Нагадаємо, у зв'язку із застосуванням екстрених та аварійних відключень електроенергії в Києві виникли значні проблеми в роботі електротранспорту. Через відсутність напруги зупинено або спостерігається суттєва затримка руху низки трамвайних та тролейбусних маршрутів.

Також Київська міська державна адміністрація повідомила про запровадження аварійних відключень електроенергії в окремих районах столиці. 

Рішення було ухвалене за командою національного оператора НЕК «Укренерго» у зв’язку з погіршенням ситуації в енергосистемі України, спричиненої, імовірно, масованими російськими ударами.

Теги: опалювальний сезон українці Центренерго ворог

