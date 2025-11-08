РФ вдарила по Дніпру та області, є постраждалі, виникли пожежі: подробиці від ОВА

Серед постраждалих внаслідок ворожого удару у Дніпрі двоє дітей – 2 і 13 років

У ніч на 8 листопада окупанти масовано атакували ракетами та безпілотниками Україну. Під удар потрапила Дніпропетровщина. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненко.

Гайваненко повідомив, що у Дніпрі через влучання БпЛА пошкоджена багатоповерхівка. Зруйновані декілька квартир, виникла пожежа. За попередньою інформацією, через ворожий удар семеро постраждалих. Серед них двоє дітей – 2 і 13 років.

У Самарівському районі зайнявся приватний будинок. Гучно також було у Павлограді – там понівечено магазин. У Синельниківському районі пошкоджена інфраструктура.

Пожежа у приватному будинку у Самарівському районі фото: соціальні мережі

«Главком» писав, що у ніч на 8 листопада у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів внаслідок атаки БпЛА. Як стало відомо, ворожий безпілотник влучив у житловий будинок в одному із районів міста.

Відомо, що увечері, 6 листопада, російська терористична армія вдарила БпЛА по Дніпру. Виникла пожежа, є постраждалі. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Зазначається, що у місті пошкоджена чотириповерхівка. Дані щодо збитків, завданих ворогом, продовжують уточнюватися. Кількість постраждалих збільшилася до шести. Троє з них залишаються в лікарні в стані середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу, зауважив очільник ОВА.

До слова, у Кам’янському на Дніпропетровщині рятувальники дістали з-під завалів багатоповерхівки тіло чоловіка. Унаслідок нічної російської атаки на місто постраждали восьмеро людей – п'ять із них надзвичайники врятували з-під руїн.

Нагадаємо, ворог масовано атакував Кам'янське безпілотниками. У місті виникло кілька пожеж. Частково зруйновані дах та перекриття в одному з під'їздів чотириповерхівки. Пошкоджені авто. Понівечені інфраструктура, транспортне підприємство.