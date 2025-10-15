Головна Країна Події в Україні
Створення Одеської міської військової адміністрації, масштабні відключення світла. Головне за 15 жовтня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації

Зеленський утворив в Одесі міську військову адміністрацію, масштабні відключення світла в Україні, засідання «Рамштайн». «Главком» склав добірку новин 15 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський утворив в Одесі міську військову адміністрацію

Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення Одеської міської військової адміністрації. Глава держави постановив утворити Одеську міську військову адміністрацію Одеського району Одеської області.

Президент України призначив її очільником Сергія Лисака, колишнього голову Дніпропетровської ОВА. Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Масштабні відключення світла в Україні

Через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі України в усіх регіонах, крім Донецької та частини Чернігівської областей застосовані аварійні графіки відключень. За словами пресслужби Міненерго, причиною запровадження обмежень є наслідки попередніх російських атак на енергетичну інфраструктуру.

В усіх постраждалих від обстрілів регіонах тривають аварійно-відновлювальні роботи. На Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинних відключень.

Засідання «Рамштайн»

Українські посадовці під час засідання «Рамштайн» попросили у партнерів «зимовий пакет ППО». «Під час нашої сьогоднішньої дискусії ми приділили особливу увагу потребам України в протиповітряній обороні. Звернулися до наших партнерів із проханням надати зимовий пакет ППО – достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту нашого цивільного населення й інфраструктури», – каже міністр оборони Денис Шмигаль.

За словами міністра, Україна підписала меморандум з Німеччиною щодо зміцнення оборонної співпраці. Також було підписано щодо Північно-Балтійської ініціативи із забезпечення навчанням та оснащенням України на рівні бригади на території Польщі. Крім того, Шмигаль подякував партнерам зі Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії за оголошення нових внесків до нового пакета Purl.

Крім того, Німеччина виділить Україні новий пакет військової допомоги на понад 2 млрд євро. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус наголосив, що підтримка включатиме системи протиповітряної оборони, зокрема перехоплювачі Patriot, радіолокаційні комплекси, артилерійські системи з високоточною зброєю, ракети та боєприпаси.

Британія запровадила масштабні санкції проти російських нафтових гігантів

Велика Британія розширила санкції проти Росії, включивши до списку 35 компаній та п'ять фізичних осіб. До оновленого списку санкцій потрапили великі російські енергетичні компанії, серед яких «Роснєфть» та «Лукойл».

Також обмеження ввели проти банків та установ, які займаються фінансовими операціями. Йдеться про Solid Bank, BBR Bank, Transstroybank, Примсоцбанк, «Національну систему платіжних карт» (NSPK). Підприємства оборонного сектору також потрапили під обмеженням. Мова йде, зокрема, про Pergam-Engineering JSC – компанію, яка займається діагностикою обладнання.

Санкції торкнулися й індійської Nayara Energy, співвласником якої є Роснєфть, та зареєстрованих в ОАЕ Novus Energy, Wissol Commodities та Alghaf Marine. Ці компанії брали участь у транспортуванні та торгівлі російською нафтою та визнані структурами, які отримують вигоду від співпраці з урядом Росії. Окрім цього, до списку санкцій внесено китайську National Pipeline Group Beihai Liquefied Natural Gas (оператор LNG-терміналу). Підставою названо взаємодію із суднами, які перебувають під британськими санкціями.

Тетяну Бережну рекомендовано на посаду міністра культури

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував Раді призначити Тетяну Бережну на посаду віцепрем'єр-міністра з питань гуманітарної політики – міністра культури. Тетяна Бережна наразі має статус виконувачки обовʼязків міністерки культури.

Тетяна Бережна – юристка та адвокатка за фахом. Із 2022 року обіймала посаду заступниці міністерки економіки Юлії Свириденко. Крім того, вона виконувала обов’язки генеральної комісарки від України на ЕКСПО-2025 в Осаці (Японія), відповідала за представлення країни та реалізацію національного павільйону.

