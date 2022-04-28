Хто знищив міст під Мелітополем? Окупанти зробили несподівану заяву

Окупанти звинуватили самих себе у підриві мосту біля Якимівки, але винних все-таки шукають

Рашистські військові розпочали пошуки винних у знищенні мосту, який пов’язував Мелітополь із Кримом

Росіяни вигадали несподівану версію вибуху на залізничному мості в районі Якимівки. Про це пише регіональне видання РІА.

Окупанти розповіли жителям села Володимирівка, де і стався вибух, що міст підірвали вони самі. Мовляв, це сталося, коли російські військові розміновували цю інженерну споруду.

Разом з тим, рашисти розпочали пошуки того, хто може бути причетним до блокування важливої залізничної магістралі. Окупанти проводять обшуки у Володимирівці, шукаючи диверсантів чи їхніх поплічників.

Офіційної інформації щодо інциденту на залізниці, яка пов’язує південь Запорізької області із окупованим Кримом і по якій окупанти постачали на фронт озброєння і паливо, поки що немає. Прокоментував подію поки що лише речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

Нагадаємо, що сьогодні, 28 квітня, зранку стався вибух на залізниці у Мелітопольському районі Запорізької області.

Внаслідок вибуху був зруйнований залізничний міст в районі селища Якимівка. Цей вибух значно ускладнив окупантам процес постачання зброї та паливно-мастильних матеріалів із окупованого Криму на південний фронт російсько-української війни.