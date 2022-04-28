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    Події в Україні

    Хто знищив міст під Мелітополем? Окупанти зробили несподівану заяву

    Окупанти звинуватили самих себе у підриві мосту біля Якимівки, але винних все-таки шукають - Хто знищив міст під Мелітополем? Окупанти зробили несподівану заяву
    Окупанти звинуватили самих себе у підриві мосту біля Якимівки, але винних все-таки шукають
    фото із соцмереж

    Рашистські військові розпочали пошуки винних у знищенні мосту, який пов’язував Мелітополь із Кримом

    Росіяни вигадали несподівану версію вибуху на залізничному мості в районі Якимівки. Про це пише регіональне видання РІА.

    Окупанти розповіли жителям села Володимирівка, де і стався вибух, що міст підірвали вони самі. Мовляв, це сталося, коли російські військові розміновували цю інженерну споруду.

    Разом з тим, рашисти розпочали пошуки того, хто може бути причетним до блокування важливої залізничної магістралі. Окупанти проводять обшуки у Володимирівці, шукаючи диверсантів чи їхніх поплічників.

    Офіційної інформації щодо інциденту на залізниці, яка пов’язує південь Запорізької області із окупованим Кримом і по якій окупанти постачали на фронт озброєння і паливо, поки що немає. Прокоментував подію поки що лише речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук.

    Нагадаємо, що сьогодні, 28 квітня, зранку стався вибух на залізниці у Мелітопольському районі Запорізької області.

    Внаслідок вибуху був зруйнований залізничний міст в районі селища Якимівка. Цей вибух значно ускладнив окупантам процес постачання зброї та паливно-мастильних матеріалів із окупованого Криму на південний фронт російсько-української війни.

    Теги: вибух росія окупанти війна залізниця Україна міст окупація #stoprussia
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    Хто знищив міст під Мелітополем? Окупанти зробили несподівану заяву