Легалізація медичного канабісу, нова підозра митрополиту Павлу. Головне за 13 липня

За легалізацію медичного канабісу в Україні проголосувало 268 народних депутатів

Верховна Рада у першому читанні схвалила законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. ЗСУ рухаються в напрямку Бердянська. З’явилися нові факти підривної діяльності митрополита Павла проти України. «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини 13 липня, щоб ви були в курсі головних подій.

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Легалізація медичного канабісу

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №7457 про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

Ліки на основі медичного канабісу використовуються для знеболення та усунення побічних ефектів від хіміотерапії при онкологічних захворюваннях; для усунення епілептичних нападів; для усунення спастичності м’язів при розсіяному склерозі; для полегшення болю при фантомних болях після травм та ампутацій; для покращення стану нервової системи та сну; для лікування посттравматичного синдрому.

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За це рішення проголосувало 268 народних депутатів. Найбільший відсоток підтримки голосування у фракціях «Голос» – 95% та «Слуга народу» – 77%.

Нова підозра митрополиту Павлу

Служба безпеки України викрила нові факти протиправної діяльності екснастоятеля Києво-Печерської Лаври Павла (Петра Лебідя). Задокументовано, що за день до оголошення йому першої підозри від СБУ митрополит дав відео-інтерв’ю одному з вітчизняних ЗМІ. У ньому він заперечив існування України як суверенної держави.

Крім того, фігурант назвав російську збройну агресію проти України «громадянським конфліктом», який триває з 2014 року. Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила ці факти злочинних дій митрополита.

Успіхи ЗСУ

Сили оборони поступово рухаються вперед на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Однак ворог намагається повернути втрачені позиції та зосереджує свої зусилля на утриманні ротних опорних пунктів. А також проводить контратаки штурмовими групами, маючи підтримку танків та бронегруп.

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На Авдіївському та Маріїнському напрямках ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій. Його мета не змінилася – продовжуються штурми із завданням заволодіти Мар'їнкою та створити умови для охоплення Авдіївки.

Прогноз президента США Байдена щодо війни

Президент США Джо Байден не вважає, що війна Росії проти України може тривати роками, бо Росії не вистачить ресурсів.

«Я не думаю, що війна може тривати роками з двох причин. Номер один: я не думаю, що Росія може підтримувати війну вічно, перш за все з огляду на ресурси та потенціал. Номер два: я думаю, що складуться обставини, за яких врешті-решт президент Путін вирішить, що це не в інтересах Росії – економічно, політично та в інших – продовжувати цю війну», – сказав він.

Водночас Байден зауважив, що не знає, як закінчиться війна.

Мораторій на російськомовний контент

Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. За словами депутата Київської міської ради, голови постійної комісії з питань освіти і науки, молоді та спорту Вадима Васильчука, необхідно захистити український інформаційний простір від гібридних впливів держави-агресора, яка намагається зруйнувати українську національну ідентичність, культуру, традиції, звичаї та історичну пам’ять.

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Відтепер фактично заборонено публічне висвітлення та демонстрація російськомовних товарів та послуг:

книги;

художні альбоми;

аудіовізуальні твори;

музичні звукозаписи;

вироби художніх промислів;

театральні та циркові вистави;

концерти культурно-освітні послуги.

Декомунізація «Батьківщини-мати»

Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита «Батьківщини-матері». На щиті монумента «Батьківщина-мати» у Києві буде знято радянський герб і замінено його на тризуб.

Герб СРСР на монументі «Батьківщина-мати» планують замінити на герб України до 24 серпня 2023 року.