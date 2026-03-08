ГУР перехопило розмову окупантів, які ігнорують накази, щоб вижити

Представники воєнної розвідки України вкотре нагадують російським військовим, що єдиний спосіб гарантовано зберегти життя – добровільна здача в полон

Воєнна розвідка України оприлюднила чергове аудіоперехоплення, яке демонструє критичний рівень деморалізації в лавах російських окупаційних військ. Рядові бійці масово відмовляються виходити на зв'язок із командуванням, намагаючись уникнути відправки на чергові «м'ясні штурми». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

На записі чути розлюченого російського командира, який не обирає виразів, намагаючись достукатися до підлеглих. Головна причина люті ватажка – повне ігнорування наказів та мовчання в ефірі.

☠️ «Вы если щас не выйдите на связь, вам п..да с..ка, поняли?» – окупанти відмовляються виходити на зв’язок, аби уникнути самовбивчих штурмів



«Вы если щас не выйдите на связь, вам п..да с..ка, поняли?», – окупанти відмовляються виходити на зв’язок, аби уникнути самовбивчих штурмів.

«С..ка, это что за пятихаточная х…ня мне здесь вот попалась, б..дь, нах..й. Вас что там б..дь обучали этому или че там на..й, или что вас там укусили-перекусили с..ка на...й там пятихатки, или что с..ка, я ни...я не понял, с..ка», – кричить командир, не приховуючи люті.

У Головному управлінні розвідки зазначають, що подібні інциденти стають системними. Російське командування продовжує використовувати тактику фронтальних атак без належної підтримки, що перетворює особовий склад на «гарматне м’ясо». Це породжує хвилю тихого саботажу: солдати ховаються, вимикають рації або імітують несправність техніки.

