Головна Країна Політика
search button user button menu button

Спецпризначенці ГУР зірвали плани ворога на Запоріжжі (відео)

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Спецпризначенці ГУР зірвали плани ворога на Запоріжжі (відео)
Головне Управління Розвідки показало кадри наступальної операції під Степногірськом
фото: скрин з відео

Спецназівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели серію наступальних дій у Запорізькому напрямку. Бої продовжуються в районі Степногірська

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну наступальну операцію на Запорізькому напрямку. Завдяки злагодженим діям підрозділу «Артан» та Департаменту активних дій Головного Управління Розвідки, штурмові плани окупантів на півдні було повністю зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки України.

В повідомленні йдеться, що під час операції в умовах складної логістики та постійних спроб противника втримати позиції методом «м’ясних штурмів» бійці повернули контроль над важливими позиціями та значно поліпшили тактичне становище.

Під час операції:

  • знищено передові штурмові групи російської армії;
  • уражено об'єкти зосередження живої сили та техніки противника;
  •  ліквідовано десятки окупантів.

Важливою складовою спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними. 

«Ці дії проведено у тісній взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій Головного Управління Розвідки та Сил оборони України. Вони дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога», – розповів командир «Артану» Віктор Торкотюк з позивним «Титан».

За словами військового, однією з головних цілей залишається недопущення прориву супротивника до околиць Запоріжжя.

Нагадаємо, повідомлення про нібито захоплення населеного пункту Різдвянка в Запорізькій області російськими окупантами є фейком та дезінформацією.

Також Сили оборони спростували фейк про оточення військ у Родинському, що на Донеччині.

Повідомляється, що попри складну ситуацію на Покровському напрямку, українські війська продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу вогневого ураження. Родинське залишається під контролем Збройних Сил України, а шляхи постачання до міста функціонують.

 

Читайте також:

Теги: Запоріжжя ЗСУ війна ворог

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перемир'ї зацікавлена сама Росія?
Цей рік буде переломним – не лише для України. І ось чому
9 лютого, 20:12
Станіслав Старостенко зауважив, що війна в Україні досі триває
Герой мему «Треба не сперечатися, треба допомагати Україні» пішов у ЗСУ (фото)
27 сiчня, 22:06
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
Стармер назвав особливо підлими удари РФ по українській енергетиці
4 лютого, 04:58
РФ нав’язує Луганщині віртуальний рубль, щоб приховати крах економіки та інфляцію
РФ нав’язує Луганщині віртуальний рубль: для чого це робиться
9 лютого, 09:11
Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії
Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії
12 лютого, 05:47
Полонені росіяни на Запорізькому напрямку
ЗСУ взяли в полон 11 окупантів на Запорізькому напрямку
8 лютого, 13:46
Багатоповерхівка в Одесі після російського обстрілу
РФ атакувала Україну ракетами та дронами: що відомо про масовану атаку
17 лютого, 09:51
«Воткинський завод» виробляє міжконтинентальні балістичні ракети
ЗСУ вдарили «Фламінго» по заводу міжконтинентальних балістичних ракет РФ
21 лютого, 16:33
Анна з двомісячною Афіною у приватному будинку на Київщині, 27 січня 2026 року. Тато дівчинки воює на сході
Як змінилася народжуваність у Києві за час війни: статистика
Вчора, 07:45

Політика

Переговори у Женеві: президент повідомив, які питання обговорюватимуть делегації
Переговори у Женеві: президент повідомив, які питання обговорюватимуть делегації
Польський дипломат назвав українські міста, які його здивували під час війни
Польський дипломат назвав українські міста, які його здивували під час війни
Спецпризначенці ГУР зірвали плани ворога на Запоріжжі (відео)
Спецпризначенці ГУР зірвали плани ворога на Запоріжжі (відео)
Умєров зустрінеться з американськими посадовцями: Зеленський повідомив деталі
Умєров зустрінеться з американськими посадовцями: Зеленський повідомив деталі
Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії стратегію посилення стійкості України
Зеленський обговорив з очільницею Єврокомісії стратегію посилення стійкості України
«Зачароване коло» Волинської трагедії. Польський дипломат дав пораду українцям
«Зачароване коло» Волинської трагедії. Польський дипломат дав пораду українцям

Новини

Стівен Кінг записав відеозвернення до українців у день річниці вторгнення РФ
Вчора, 23:51
Великий піст 2026: традиції, календар харчування, правила та заборони
23 лютого, 07:15
В Україні мокрий сніг та дощ: погода на 23 лютого
23 лютого, 05:59
Збірна США красиво вшанувала загиблого хокеїста
22 лютого, 19:57
Двоє хокеїстів із українським корінням виграли «золото» Олімпійських ігор
22 лютого, 18:59
Хокейна збірна США здолала Канаду в овертаймі фіналу Олімпіади
22 лютого, 18:22

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua