Спецпризначенці ГУР зірвали плани ворога на Запоріжжі (відео)

Спецназівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели серію наступальних дій у Запорізькому напрямку. Бої продовжуються в районі Степногірська

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міністерства оборони України провели успішну наступальну операцію на Запорізькому напрямку. Завдяки злагодженим діям підрозділу «Артан» та Департаменту активних дій Головного Управління Розвідки, штурмові плани окупантів на півдні було повністю зруйновано. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Головне управління розвідки України.

В повідомленні йдеться, що під час операції в умовах складної логістики та постійних спроб противника втримати позиції методом «м’ясних штурмів» бійці повернули контроль над важливими позиціями та значно поліпшили тактичне становище.

Під час операції:

знищено передові штурмові групи російської армії;

уражено об'єкти зосередження живої сили та техніки противника;

ліквідовано десятки окупантів.

Важливою складовою спецоперації стало перерізання ключових логістичних артерій противника шляхом встановлення вогневого контролю над ними.

«Ці дії проведено у тісній взаємодії з іншими підрозділами Департаменту активних дій Головного Управління Розвідки та Сил оборони України. Вони дозволили створити стійкий плацдарм для подальшої зачистки населеного пункту та остаточного вибиття ворога», – розповів командир «Артану» Віктор Торкотюк з позивним «Титан».

За словами військового, однією з головних цілей залишається недопущення прориву супротивника до околиць Запоріжжя.

Нагадаємо, повідомлення про нібито захоплення населеного пункту Різдвянка в Запорізькій області російськими окупантами є фейком та дезінформацією.

Також Сили оборони спростували фейк про оточення військ у Родинському, що на Донеччині.

Повідомляється, що попри складну ситуацію на Покровському напрямку, українські війська продовжують утримувати позиції та завдавати ворогу вогневого ураження. Родинське залишається під контролем Збройних Сил України, а шляхи постачання до міста функціонують.