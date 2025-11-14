Головна Світ Соціум
Росіяни поширили новий фейк про «масову депортацію» українців із Португалії. Що треба знати

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Росіяни поширили новий фейк про «масову депортацію» українців із Португалії. Що треба знати
Тимчасовий захист українців у Португалії продовжено до березня 2026 року
У Центрі протидії дезінформації розповіли, звідки взялися чутки про «депортацію українців» із країни ЄС

У мережі поширилися чутки про те, що українців нібито «масово депортують» із Португалії. Ці заяви виявилися черговою російською пропагандою, підтвердили у Центрі протидії дезінформації (ЦПД), пише «Главком».

У Центрі протидії дезінформації розповіли, що російські пропагандиські канали та медіа почали поширювати фейкові новини про те, що Португалія «скасовує спеціальні закони» та «виганяє 60 тисяч українців». Усе це росіяни «закріпили» скриншотом статті польського видання, яке неправильно трактувало заголовок новини.

Виявилося, що насправді ніяких депортацій, тим паче українців Португалія не проводить. За даними видання Sicnoticias.pt, португальське Агентство з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA) лише розпочало перевірку близько 65 тис. дозволів на тимчасовий захист, які були видані ще у 2022 році.

Російська пропаганда про депортацію українців з Португалії
Російська пропаганда про депортацію українців з Португалії
фото: скришот Центр протидії дезінформації/Telegram

Цю процедуру країна має провести на вимогу Єврокомісії, щоби перевірити відповідність оформлення документів. Тож Португалія займається оновленням та перевіркою даних, а також підтвердженням легального статусу.

Про депортацію українців, тим паче «масову» в цій справі не йдеться. «Це типовий приклад інформаційної атаки: російські канали взяли частково правдиву інформацію, але кардинально змінили контекст. Поширюючи подібні фейки, РФ намагається створити ілюзію «втоми від України» в Європі та посіяти зневіру серед українських біженців, – йдеться в повідомленні ЦПД.

Нагадаємо, що тимчасовий захист українців у Португалії продовжено до березня 2026 року.

Нещодавно Росія запустила ще один фейк, спрямований на дискредитацію Сил оборони. Пропагандистські ресурси поширюють вигадану історію про нібито «польських найманців», які «використовують наркотики, що дозволяють не спати й не їсти до двох тижнів». Єдиним джерелом цієї інформації є розповідь чоловіка, якого представили як російського військового. Центр протидії дезінформації наголошує, що інших, переконливіших доказів чи підтверджень цих заяв – немає.

Також у Центрі протидії дезінформації спростували фейк про те, що Червоний Хрест виплатить українцям фінансову допомогу в розмірі 2500 тис. грн. Червоний Хрест наголосив, що організація не здійснює жодних виплат у рамках програми, про яку пишуть у мережі.

Теги: росія Португалія депортація фейк українці за кордоном

