Буданов розповів Зеленському про плани Росії на перше півріччя 2026 року

Президент України дав очільнику воєнної розвідки секретне доручення

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов доповів президенту України Володимиру Зеленському про плани Росії на першу половину наступного року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис українського лідера.

Голова держави зазначив, що під час доповіді вони обговорювали багато непублічних деталей. «Серед тих речей, про які ми можемо говорити публічно, Кирило доповів про наявні дані щодо російських планів на перше півріччя наступного року, а також про ключові аспекти геополітичної ситуації навколо України», – додав Зеленський.

За словами президента, Україна відстежує російські зв'язки в ключових регіонах і обмежує їх.

Також окремо обговорювалися операції військової розвідки разом з іншими українськими силами. «Доручив провести деякі заходи в інтересах України», – наголосив президент.

Нагадаємо, російський бізнес опинився під тиском фінансової нестабільності: компанії масово скорочують витрати, зупиняють інвестиційні проєкти. За інформацією Служби зовнішньої розвідки України, російська економіка входить у фазу затяжного спаду. За підсумками третього кварталу 2025 року головними проблемами для бізнесу стали неплатежі контрагентів, зниження попиту та нестача оборотних коштів.

Як повідомлялося, розвідки Сполучених Штатів дійшли різних висновків про те, чи готовий російський диктатор Володимир Путін говорити про реальне припинення війни в Україні.

До слова, представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов стверджує, що армія РФ буде утримувати високі темпи наступу на фронті аж до моменту реальних перемовин про завершення війни.