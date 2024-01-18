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У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян
Наразі корабель перебуває він на пристані бухти «Графська»
фото: рух «Атеш»

Ймовірно корабель був підбитий під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому

У тимчасово окупованому Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу «Тарантул». Подія відбулася декілька тижнів тому, ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

«Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість», – наголосили партизани.

Як повідомляється, партизани під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П «Тарантул».

Перебуває він на пристані бухти «Графська» за такими координатами: 44.615763, 33.587110

Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

Раніше, 26 грудня, у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану. 

Теги: корабель Севастополь Крим

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