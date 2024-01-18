У Севастополі затонув сторожовий корабель росіян

Наразі корабель перебуває він на пристані бухти «Графська»

Ймовірно корабель був підбитий під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому

У тимчасово окупованому Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу «Тарантул». Подія відбулася декілька тижнів тому, ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів. Про це повідомляє партизанський рух «Атеш».

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«Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість», – наголосили партизани.

Як повідомляється, партизани під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П «Тарантул».

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Перебуває він на пристані бухти «Графська» за такими координатами: 44.615763, 33.587110

Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

Раніше, 26 грудня, у Феодосії в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи. У порту спалахнула потужна пожежа. Місцеві жителі чули кілька вибухів у районі порту, після чого в небі з'явилися сліди диму.

Командувач Повітряних Сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що в порту Феодосії був атакований корабель «Новочеркаськ», який перевозив ударні безпілотники «Шахед» з Ірану.