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Хто стоїть за знищенням російського корвета «Тарантул»: звіт аналітиків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Хто стоїть за знищенням російського корвета «Тарантул»: звіт аналітиків
18 січня партизанський рух «Атеш» повідомив про виявлення затонулого корвета типу «Тарантул»
фото з відкритих джерел

Згідно з заявами російської та окупаційної влади Криму, 29 і 30 грудня 2023 року російські військові нібито відбили удари українських повітряних та морських дронів по Севастополю

Російське судно типу «Тарантул» могло затонути у тимчасово окупованому Криму між 28 та 31 грудня 2023 року. До цього причетні ЗСУ. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті.

«Українські партизани та супутникові знімки підтвердили, що українські удари по окупованому Криму наприкінці грудня 2023 року потопили російський корвет типу «Тарантул» поблизу Севастополя», – йдеться у повідомленні.

18 січня партизанський рух «Атеш» повідомив про виявлення затонулого корвета типу «Тарантул». у Графській бухті Севастополя. Згідно з супутниковими даними, наданими партизанами, судно затонуло між 28 та 31 грудня 2023 року.

Згідно з заявами російської та окупаційної влади Криму, 29 і 30 грудня 2023 року російські військові нібито відбили удари українських повітряних та морських дронів по Севастополю.

«Це підтвердження раніше невідомого успішного українського удару вказує на те, що нещодавня ударна кампанія України проти окупованого Криму, можливо, була більш успішною, ніж це було підтверджено відкритими джерелами», – заявили аналітики ISW.

В Інституті вивчення війни додали, що влітку 2023 року українські військові здійснили успішний удар по Чорноморському флоту Росії, що змусило окупантів відвести кораблі від основної бази в Севастополі.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Севастополі затонув російський сторожовий корабель типу «Тарантул». Подія відбулася декілька тижнів тому, ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів.

Теги: Крим корабель ЗСУ

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