Втрати ворога станом на 11 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 11 травня 2026 року.
Втрати Росії у війні на 11 травня 2026 року
РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:
- особового складу – близько 1 342 030 (+920) осіб
- танків – 11 924 (+4) од.
- бойових броньованих машин – 24 551 (+7) од.
- артилерійських систем – 41 863 (+76) од.
- РСЗВ – 1 783 (+1) од.
- засоби ППО – 1 373 (+0) од.
- літаків – 435 (+0) од.
- гелікоптерів – 352 (+0) од.
- наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 284 254 (+1 557) од.
- крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
- кораблі/катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 95 710 (+231) од.
- спеціальна техніка – 4 178 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1538-й день повномасштабної війни в Україні.
