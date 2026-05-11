Втрати ворога станом на 11 травня 2026 – Генштаб ЗСУ

Ростислав Вонс
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 924 танки
Протягом минулої доби українські захисники знищили 920 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок понеділка, 11 травня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 11 травня 2026 року

РФ у війні з Україною станом на 11 травня втратила:

  • особового складу – близько 1 342 030 (+920) осіб
  • танків – 11 924 (+4) од.
  • бойових броньованих машин – 24 551 (+7) од.
  • артилерійських систем – 41 863 (+76) од.
  • РСЗВ – 1 783 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 373 (+0) од.
  • літаків – 435 (+0) од.
  • гелікоптерів – 352 (+0) од.
  • наземних робототехнічних комплексів – 1 371 (+9) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 284 254 (+1 557) од.
  • крилаті ракети – 4 585 (+0) од.
  • кораблі/катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 95 710 (+231) од.
  • спеціальна техніка – 4 178 (+2) од.
Нагадаємо, триває 1538-й день повномасштабної війни в Україні.

