Карта бойових дій в Україні станом на 18 травня 2026 року

glavcom.ua
Нині триває 1545-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua
Найбільша активність окупантів фіксується на Покровському та Гуляйпільському напрямках

За минулу добу зафіксовано 242 бойових зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Вчора противник здійснив 112 авіаційних ударів, скинувши 316 керованих авіабомб. Крім того, застосував 8065 дронів-камікадзе та здійснив 2716 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню. Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода, Уланове. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження живої сили противника та один пункт управління БпЛА.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Минулої доби агресор завдав сім авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ, здійснив 95 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість - із застосуванням РСЗВ. Зафіксовано п’ять штурмових дій ворога.

На Південно-Слобожанському напрямку

Противник 13 разів атакував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Вовчанські Хутори, Приліпка, Дворічанське, Стариця, Ветеринарне та у бік Ізбицького, Зибиного, Тернової, Охрімівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку

Ворог атакував двічі, в бік Петропавлівки та Куп’янська-Вузлового.

На Лиманському напрямку

Противник вісім разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи у бік населених пунктів Лиман, Ямпіль, Дробишеве та Зарічне.

На Слов’янському напрямку

Сили оборони успішно відбили три спроби загарбників просунутися вперед у бік Рай-Олександрівки, Закітного та Миколаївки.

На Костянтинівському напрямку

Противник здійснив 22 атаки, поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Торецького, Шахового, Софіївки та у напрямку Вільного, Кучерів Яру.

На Покровському напрямку

Наші захисники зупинили 32 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Гришине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Іванівка, Нове Шахове та у бік Мирного, Білицького, Сергіївки та Новопавлівки.

На Гуляйпільському напрямку

Окупанти здійснили 24 атаки у районах населених пунктів Злагода, Варварівка, Добропілля, Оленокостянтинівка та у бік Нового Запоріжжя, Воздвижівки, Староукраїнки, Залізничного, Гуляйпільського й Чарівного.

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районах Білогір’я та Степногірська.

На Придніпровському напрямку

Противник проводив три атаки в бік Антонівки.

