Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Безпілотники знову вдарили по Ільському НПЗ на Кубані: на заводі спалахнула пожежа

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
google social img telegram social img facebook social img
Безпілотники знову вдарили по Ільському НПЗ на Кубані: на заводі спалахнула пожежа
Пожежа на нафтопереробному заводі Ільська після атаки безпілотників
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Підприємство вже не раз горіло після ударів дронів – завод постачає паливо для потреб російської армії

Безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод імені Шамара у Краснодарському краї РФ – після удару на підприємстві виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.

Місцеві канали поширили кадри диму та полум'я над промисловою зоною. Масштаби пошкоджень і кількість постраждалих наразі уточнюються.

Безпілотники знову вдарили по Ільському НПЗ на Кубані: на заводі спалахнула пожежа фото 1
фото з відкритих джерел

Що таке Ільський НПЗ

Ільський нафтопереробний завод – один із ключових нафтопереробних підприємств Південного федерального округу РФ. Завод розташований у станиці Ільській Сєверського району Краснодарського краю, приблизно за 50 кілометрів від Краснодара. Від лінії фронту в Україні підприємство відділяє близько 360 кілометрів. Потужність установок первинної переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і скраплений газ.

Географічна близькість до чорноморських портів – Новоросійська і Тамані – робить підприємство важливим вузлом військової логістики: паливо з Ільського НПЗ через ці порти надходить до підрозділів, що ведуть бойові дії проти України. Президент Зеленський заявив напередодні, що системні удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ вже спричинили дефіцит пального на окупованих територіях і серйозні втрати для російської нафтогалузі.

7 фото
На весь екран
фото з відкритих джерел

Не перша атака

Ільський НПЗ – одна з найчастіших цілей ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі РФ. Перший задокументований удар по заводу стався у травні 2023 року. У лютому 2025 року Сили оборони вдарили по підприємству – тоді на заводі спалахнула масштабна пожежа. У ніч на 7 вересня 2025 року спеціальна операція знищила основний об'єкт, що забезпечував функціонування НПЗ. На початку 2026 року безпілотники двічі поверталися до цієї цілі: у ніч на 1 січня та у ніч на 17 лютого – тоді пожежа охопила близько 700 квадратних метрів. За 2025–2026 роки атаки призвели до суттєвих пошкоджень інфраструктури, знищення ключових виробничих установок і тимчасової зупинки потужностей.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2026 року безпілотники атакували Ільський НПЗ одночасно з нафтобазою у Калузькій області – тоді над підприємством здіймалася заграва, яку було видно здалеку. До слова, аналітики Главкому підрахували, що дронові удари по нафтопереробних об'єктах, нафтоперекачувальних станціях і паливних терміналах вже стали системною кампанією з довгостроковим економічним ефектом для Росії.

Читайте також:

Теги: санкції пожежа бензин завод президент пальне дизельне пальне втрати росія нафта

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ оголосила перемир’я на 8-9 травня
Перемир’ю на 9 травня таки бути, але Кремль виставив ультиматум
4 травня, 20:57
Наслідки ворожого прильоту по Харкову
Ворог вдарив по Харкову: виникла пожежа, кількість постраждалих зростає (відео)
7 травня, 12:55
Будинок у Дарницькому районі Києва, у який влучила російська ракета Х-101 під час масованого удару 14 травня
FT: Ракети для атаки на Київ виготовили у 2026 році із західних деталей
16 травня, 01:50
Прорив труб, відсутність води та каналізаційні затоплення стали звичною картиною для десятків російських міст
Комунальний колапс охопив регіони Росії – розвідка
23 травня, 04:02
РФ з початку повномасштабної війни втратила 11 935 танків
Втрати ворога станом на 15 травня 2026 – Генштаб ЗСУ
15 травня, 06:40
Посол Російської Федерації в Кишиневі Олег Озеров
Ліберальна партія Молдови закликає оголосити посла Росії персоною нон ґрата
25 травня, 20:48
Будівля, що палає після російського удару по Києву в неділю
NYT: Росія посилює ракетний терор Києва через безвихідь на фронті
28 травня, 01:16
Матвєєв Курган – горить нафтобаза після ураження
Безпілотники атакували Ростовську область: горить нафтобаза
31 травня, 00:40
Москва вже неодноразово звинувачувала Україну в атаках на Запорізьку АЕС, яку окупує з початку повномасштабного вторгнення
Медведєв пригрозив «симетричним ударом» по АЕС України і країн НАТО
30 травня, 23:50

Економіка

Іран призупинив переговори зі США – нафта злетіла до місячного максимуму
Іран призупинив переговори зі США – нафта злетіла до місячного максимуму
Безпілотники знову вдарили по Ільському НПЗ на Кубані: на заводі спалахнула пожежа
Безпілотники знову вдарили по Ільському НПЗ на Кубані: на заводі спалахнула пожежа
Путін вичавив 220 млрд рублів із бізнесу на продовження війни
Путін вичавив 220 млрд рублів із бізнесу на продовження війни
Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці
Російські чиновники попередили Путіна про небезпечну тенденцію в економіці
Кремль заговорив про завершення війни для порятунку економіки – Reuters
Кремль заговорив про завершення війни для порятунку економіки – Reuters
Росія визнала ефективність українських ударів по НПЗ
Росія визнала ефективність українських ударів по НПЗ

Новини

«Він ніякий не диктатор». Лукашенко розсипався в компліментах Кім Чен Ину
Вчора, 14:59
Світова криза чіпів знизила попит на смартфони
Вчора, 13:48
«Ви прийдете наступного понеділка?» У центрі Стокгольма чотири роки поспіль збираються люди на підтримку України
Вчора, 12:58
Люблін зняв прапор України з будівлі ратуші: у чому причина
Вчора, 12:49
На Мальті вибухнув завод з виробництва феєрверків (відео)
Вчора, 12:06
«Подбай про моїх людей». Ахметов розповів про розмову з Редісом за кілька хвилин до виходу з Азовсталі
Вчора, 09:22

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua