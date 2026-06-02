Безпілотники знову вдарили по Ільському НПЗ на Кубані: на заводі спалахнула пожежа

Підприємство вже не раз горіло після ударів дронів – завод постачає паливо для потреб російської армії

Безпілотники атакували Ільський нафтопереробний завод імені Шамара у Краснодарському краї РФ – після удару на підприємстві виникла пожежа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telegram-канал Exilenova+.

Місцеві канали поширили кадри диму та полум'я над промисловою зоною. Масштаби пошкоджень і кількість постраждалих наразі уточнюються.

фото з відкритих джерел

Що таке Ільський НПЗ

Ільський нафтопереробний завод – один із ключових нафтопереробних підприємств Південного федерального округу РФ. Завод розташований у станиці Ільській Сєверського району Краснодарського краю, приблизно за 50 кілометрів від Краснодара. Від лінії фронту в Україні підприємство відділяє близько 360 кілометрів. Потужність установок первинної переробки – 6,6 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і скраплений газ.

Географічна близькість до чорноморських портів – Новоросійська і Тамані – робить підприємство важливим вузлом військової логістики: паливо з Ільського НПЗ через ці порти надходить до підрозділів, що ведуть бойові дії проти України. Президент Зеленський заявив напередодні, що системні удари по нафтопереробній інфраструктурі РФ вже спричинили дефіцит пального на окупованих територіях і серйозні втрати для російської нафтогалузі.

7 фото На весь екран











фото з відкритих джерел

Не перша атака

Ільський НПЗ – одна з найчастіших цілей ударів по паливно-енергетичній інфраструктурі РФ. Перший задокументований удар по заводу стався у травні 2023 року. У лютому 2025 року Сили оборони вдарили по підприємству – тоді на заводі спалахнула масштабна пожежа. У ніч на 7 вересня 2025 року спеціальна операція знищила основний об'єкт, що забезпечував функціонування НПЗ. На початку 2026 року безпілотники двічі поверталися до цієї цілі: у ніч на 1 січня та у ніч на 17 лютого – тоді пожежа охопила близько 700 квадратних метрів. За 2025–2026 роки атаки призвели до суттєвих пошкоджень інфраструктури, знищення ключових виробничих установок і тимчасової зупинки потужностей.

Нагадаємо, у ніч на 1 січня 2026 року безпілотники атакували Ільський НПЗ одночасно з нафтобазою у Калузькій області – тоді над підприємством здіймалася заграва, яку було видно здалеку. До слова, аналітики Главкому підрахували, що дронові удари по нафтопереробних об'єктах, нафтоперекачувальних станціях і паливних терміналах вже стали системною кампанією з довгостроковим економічним ефектом для Росії.