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ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
ISW назвав напрямки, на яких деградували батальйонні тактичні групи РФ
Спроби РФ відновити потужність батальйонних тактичних груп зазнали невдачі
фото з відкритих джерел

Батальйонні тактичні групи окупантів зазнали невдачі під час атак на чотири українських міста

Російські окупаційні війська припинили розгортання батальйонних тактичних груп. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою аналітиків, російські БТГ були деградовані в різних невдалих або кульмінаційних російських наступальних операціях, включаючи атаки на Київ, Маріуполь, Сєвєродонецьк і Лисичанськ.

Пізніші спроби відновити потужність цих батальйонних тактичних груп зазнали невдачі.

«Ймовірно, відтоді російські сили кинули бойову міць, що залишилася, і новий персонал, включаючи мобілізований, у погано навчені, оснащені та організовані спеціальні структури з низьким моральним духом і дисципліною», – йдеться у звіті ISW.

Нагадаємо, раніше британська розвідка повідомила, що за останні три місяці російські війська в Україні, ймовірно, припинили розгортання батальйонних тактичних груп (БТГ) в Україні, оскільки під час бойових дій високої інтенсивності вони продемонстрували певні недоліки.

Триває 280-та доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка Луганської області та Білогорівка, Бахмутське, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: війна росія окупанти Україна

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