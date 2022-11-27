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ISW прогнозує, що темп військових операцій в Україні прискориться найближчими тижнями

Альона Боженко
glavcom.ua
ISW прогнозує, що темп військових операцій в Україні прискориться найближчими тижнями
Найближчими тижнями зросте загальний темп операцій на фронті в Україні
фото ілюстративне

Військові операції в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов, зауважили фахівці 

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що найближчими тижнями зросте загальний темп воєнних операцій вздовж лінії фронту в Україні. Про це повідомляється у звіті ISW.

Аналітики повідомляють, що загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, збільшиться протягом наступних кількох тижнів, коли температура знизиться і земля замерзне по всьому театру бойових дій.

«Прогнозується, що протягом наступного тижня температура по всій Україні знизиться, що, ймовірно, призведе до замерзання землі та прискорення темпів бойових дій, оскільки обидві сторони підвищать мобільність», – зазначають аналітики.

Температура в районах на північному сході України, наприклад, вздовж лінії Сватове-Кремінна, з 28 листопада по 4 грудня впаде майже до нуля або нижче від денного максимуму.

Ймовірно, землі знадобиться кілька днів при стабільних негативних температурах, щоб затвердіти. Це означає, що наземні умови, швидше за все, дозволять збільшити темпи операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня.

Аналітики зауважили, що наразі невідомо, чи будь-яка зі сторін активно готується до відновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій в цей час.

Ключові висновки:

  • Загальний темп операцій в Україні, ймовірно, збільшиться протягом наступних тижнів, оскільки земля замерзає по всьому театру бойових дій.
  • Російські чиновники продовжують зусилля з депортації українських дітей до Росії.
  • Російські чиновники, можливо, намагаються протидіяти зростаючому впливу фінансиста ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина шляхом просування інших паралельних російських військових структур.
  • Російські війська, ймовірно, використовують інертні ракети Х-55, призначені виключно для несення ядерних боєголовок, у своїй кампанії проти української інфраструктури, що підкреслює виснаження російських збройних сил високоточною зброєю.
  • Російські війська продовжували оборонні операції проти триваючих українських контрнаступальних операцій на лінії Сватове-Кремінна.
  • Окупанти продовжували наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
  • Російсько-терористичні війська продовжували створювати фортифікаційні споруди на сході Херсонської області.
  • Тактичні, логістичні та технічні прорахунки російських військ продовжують знижувати моральний дух російських військовослужбовців та спонукають до пошуку «цапів-відбувайлів».
ISW прогнозує, що темп військових операцій в Україні прискориться найближчими тижнями фото 1
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Теги: негода зима війна ЗСУ

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