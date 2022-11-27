ISW прогнозує, що темп військових операцій в Україні прискориться найближчими тижнями

Військові операції в Україні останніми днями сповільнилися через погіршення погодних умов, зауважили фахівці

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) прогнозують, що найближчими тижнями зросте загальний темп воєнних операцій вздовж лінії фронту в Україні. Про це повідомляється у звіті ISW.

Аналітики повідомляють, що загальний темп операцій уздовж лінії фронту сповільнився останніми днями через погіршення погодних умов, але, ймовірно, збільшиться протягом наступних кількох тижнів, коли температура знизиться і земля замерзне по всьому театру бойових дій.

«Прогнозується, що протягом наступного тижня температура по всій Україні знизиться, що, ймовірно, призведе до замерзання землі та прискорення темпів бойових дій, оскільки обидві сторони підвищать мобільність», – зазначають аналітики.

Температура в районах на північному сході України, наприклад, вздовж лінії Сватове-Кремінна, з 28 листопада по 4 грудня впаде майже до нуля або нижче від денного максимуму.

Ймовірно, землі знадобиться кілька днів при стабільних негативних температурах, щоб затвердіти. Це означає, що наземні умови, швидше за все, дозволять збільшити темпи операцій по всій Україні протягом вихідних 3-4 грудня та наступного тижня.

Аналітики зауважили, що наразі невідомо, чи будь-яка зі сторін активно готується до відновлення великих наступальних або контрнаступальних операцій в цей час.

Ключові висновки: