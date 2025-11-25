Росія відкидатиме будь-який мирний план, що не передбачає капітуляції України – ISW

Росія прийме лише той план, який задовольнить всі її вимоги, які передбачають фактичну капітуляцію України

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Росія навряд чи погодиться на будь-який мирний план, який не містить повних вимог Кремля і фактичної капітуляції України. Натомість, Москва наполягає на продовженні повномасштабної війни, передає «Главком».

Цю позицію підтверджують заяви прокремлівських воєнних блогерів. Зокрема, один із них зазначив, що ухвалення мирного плану обмежить можливості Росії щодо захоплення нових українських територій. Інший блогер підкреслив, що військові цілі РФ не обмежуються лише Донецькою та Луганською областями, а поширюються також на Запорізьку та Херсонську.

«Мілблогер натякнув, що Росія готова продовжувати війну, щоб вимагати демілітаризованої зони, яка простягається аж до Польщі, маючи на увазі, що Росія зберігає свої максималістські територіальні цілі в Україні», – йдеться у звіті ISW.

Інші мілблогери, пов'язані з Кремлем, постійно повторюють, що Росія прийме лише той план, який задовольнить всі її вимоги.

Наприклад, заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков ще 22 листопада заявив, що Москва не може відступити від умов, озвучених у серпні на саміті на Алясці. За його словами, країна-агресор продовжить усувати «корінні причини» конфлікту, до яких вона відносить:

Розширення НАТО;

Розміщення озброєнь у Східній Європі;

Нібито дискримінацію російської мови, російського народу і російської православної церкви в Україні.

Як відомо, українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним.

Зеленський повідомив, що після женевських перемовин кількість пунктів у проєкті документа зменшилася з 28, а також було враховано багато правильних позицій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.