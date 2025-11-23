Лідери країн Північно-Балтійської вісімки заявили про беззаперечну підтримку України

Лідери звернулися до українського народу зі словами вдячності за мужність і наполегливість

Лідери восьми країн Північної Європи та Балтії, об’єднаних у форматі Nordic Baltic Eight (NB8), виступили зі спільною заявою, у якій засвідчили свою повну та беззаперечну підтримку України. Ця декларація опублікована після телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву.

Лідери підкреслили, що агресія з боку Російської Федерації становить виклик не лише для України, а й для безпеки всієї Європи.

У декларації зазначено, що Україна демонструє серйозність намірів у вирішенні конфлікту мирним шляхом та активно працює над документом, запропонованим США для майбутніх переговорів. Водночас, Росія досі не взяла жодного зобов’язання щодо припинення вогню чи мирного процесу.

Країни NB8 пообіцяли продовжити озброювати Україну та зміцнювати її обороноздатність. Крім того, вони заявили про готовність до подальшого посилення санкцій та економічного тиску на Росію у разі продовження війни.

Лідери звернулися до українського народу зі словами вдячності за мужність і наполегливість, завершивши словами: «Ви не самі».

Формат NB8, що об’єднує країни Північної Європи та Балтії, від початку повномасштабного вторгнення є одним із найактивніших партнерів України, і ця заява підтверджує стійкість їхньої позиції.

