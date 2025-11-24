Мирний план після переговорів у Женеві став меншим – Зеленський

Зеленський: Сьогодні наша делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами

Володимир Зеленський зазначив, що попереду багато складної роботи над фіналізацією документа, аби він був достойним для України

Українська делегація завершила переговори в Женеві з представниками Сполучених Штатів та європейськими партнерами. За підсумками цієї зустрічі, перелік необхідних кроків для припинення війни став більш працездатним. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на президента України Володимира Зеленського.

Як повідомив Зеленський, після женевських перемовин кількість пунктів у проєкті документа зменшилася з 28, а також було враховано багато правильних позицій.

«Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, уже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці», – зазначив український президент.

Президент підкреслив, що попереду ще багато складної роботи над фіналізацією документа, аби він був достойним. Українська сторона високо цінує готовність більшості світу підтримувати Україну, а також конструктивний настрій американської сторони.

«Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід – чутливі речі, сенситивні я обговорю з Президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру – це наш принцип, спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Усе для цього зробимо, ми готові працювати максимально швидко», – підсумував Зеленський.

🇺🇦Українська делегація повернулась із Женеви після переговорів з американською стороною та європейськими партнерами. Пунктів мирного плану уже менше, уже не 28, - Зеленський



І багато правильного враховано в цій рамці, наголосив президент. pic.twitter.com/jh2Y3SaFhM — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 24, 2025

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегація повертається в Україну після переговорів у Женеві. Як відомо, представники Сполучених Штатів та України зустрілися 23 листопада 2025 року для обговорення американської пропозиції щодо миру. Переговори, які були конструктивними та сповненими взаємної поваги, підкреслили спільне прагнення до справедливого і тривалого завершення війни.

Переговорний процес стартував майже три тижні тому з базового документа, який був представлений обом сторонам та доопрацьовувався з урахуванням їхніх пропозицій. Держсекретар Марко Рубіо зазначив, що за десять місяців роботи команда вже добре розуміє пріоритети, «червоні лінії» та ключові питання для кожної сторони. Це знання дозволило створити базовий документ, який залишається в роботі.