Рубіо зробив заяву про розширення санкцій проти РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Рубіо зробив заяву про розширення санкцій проти РФ
Рубіо зауважив про «тіньовий флот» РФ
фото: скриншот з відео

Рубіо наголосив, що Вашингтон «вже зробив усе, чого вимагали – завдав удару по найбільших російських нафтових компаніях»

Державний секретар США Марко Рубіо фактично виключив можливість подальшого розширення санкцій адміністрації Дональда Трампа проти Росії. Про це він зауважив під час спілкування з журналістами на саміті G7 у Канаді, передає «Главком».

Рубіо наголосив, що Вашингтон «вже зробив усе, чого вимагали – завдав удару по найбільших російських нафтових компаніях». За його словами, після цього «не залишилося того, проти чого можна було б запровадити інші обмеження».

Коментуючи питання про «тіньовий флот» РФ, держсекретар наголосив, що боротьба з ним є «механізмом виконання чинних санкцій», а не підставою для введення нових. Водночас він висловив претензії до європейських партнерів, які, за його словами, мали б активніше долучатися до цього процесу, адже більшість суден проходить неподалік їхніх берегів.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Також президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації 19-го пакета санкцій Євросоюзу та запровадження обмежень проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці. 

Теги: росія США санкції Марко Рубіо

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
