Рубіо зробив заяву про розширення санкцій проти РФ

Державний секретар США Марко Рубіо фактично виключив можливість подальшого розширення санкцій адміністрації Дональда Трампа проти Росії. Про це він зауважив під час спілкування з журналістами на саміті G7 у Канаді, передає «Главком».

Рубіо наголосив, що Вашингтон «вже зробив усе, чого вимагали – завдав удару по найбільших російських нафтових компаніях». За його словами, після цього «не залишилося того, проти чого можна було б запровадити інші обмеження».

Коментуючи питання про «тіньовий флот» РФ, держсекретар наголосив, що боротьба з ним є «механізмом виконання чинних санкцій», а не підставою для введення нових. Водночас він висловив претензії до європейських партнерів, які, за його словами, мали б активніше долучатися до цього процесу, адже більшість суден проходить неподалік їхніх берегів.

Раніше Міністерство фінансів США оголосило про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації через «відсутність у Москви серйозних намірів щодо мирного врегулювання війни в Україні». Нові обмеження посилюють тиск на російський енергетичний сектор і мають на меті скоротити прибутки Кремля, які використовуються для фінансування військових дій та підтримки ослабленої економіки.

Також президент України Володимир Зеленський підписав два укази, якими ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо синхронізації 19-го пакета санкцій Євросоюзу та запровадження обмежень проти російських суб’єктів, які працюють на видобуток ресурсів в Арктиці.