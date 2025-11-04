Головна Світ Політика
Захарова висміяла обвал вежі в Римі. Реакція Італії

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Захарова висміяла обвал вежі в Римі. Реакція Італії
Речниця МЗС Росії Марія Захарова поєднала обвал вежі в Римі з підтримкою Італією України
фото: МЗС Росії/Тelegram

Італія заявила, що залишатиметься солідарною з Україною та завжди підтримуватиме країну, в якій сталася трагедія

Італія хоче отримати вибачення від Росії через висловлювання речниці МЗС Марії Захарової, яка висміяла обвал вежі в Римі. Міністерство закордонних справ Італії офіційно викликало російського посла, щоб вручити йому ноту протесту. Про це пише «Главком» із посиланням на ANSA.

Росіянка заявила, що обвал вежі відбувся через те, що Італія «витрачає кошти платників податків» на війну, а не на власну країну, тому Італія «занепаде» від економіки до її історичних пам’яток.

Італійські парламентарі не залишили без уваги слова російської речниці та назвали їх «брудними й тривожними». Також вони зазначили, що подібне висловлювання демонструє «безодню вульгарності», у якій перебуває російське керівництво.

У МЗС Італії також прокоментували слова Марії Захарової про підтримку України. У міністерстві заявили, що вони не залишилися осторонь від ситуації, у яку потрапила Україна. Адже Італія завжди буде на стороні тих, хто потрапив у складне становище, тому країна підтримує Україну.

Щодо цього висловився і віцепрем’єр та міністр закордонних справ Італії Антоніо Таян, він назвав такі заяви «ганебними й неприйнятними для цивілізованої країни» та заявив, що Італія завжди буде разом із країнами, де трапилася трагедія. МЗС Італії також викликало посла в Італії Олексія Парамонова для офіційної догани.

У Римі 3 листопада на території Імператорських форумів обвалилася частина 29-метрової середньовічної вежі Torre dei Conti. За повідомленнями місцевих ЗМІ, одного з робітників, який опинився під завалами, вдалося врятувати після тривалих пошуків. Чоловіка витягли з-під завалі майже через 12 годин після того, як частина вежі обвалилася. Він був доставлений до лікарні.

Того ж дня у своєму Telegram-каналі речниця МЗС Росії Марія Захарова прокоментувала цей інцидент. Вона пояснила обвалення вежі підтримкою України Італією.

«Нагадаю, у травні поточного року МЗС Італії відзвітувало про те, що «італійська підтримка України, включаючи військову допомогу та внески, що сплачуються через механізми ЄС, досягає близько €2,5 млрд, з яких близько €1 млрд – для біженців, €310 млн – на підтримку державного бюджету та €93 млн – на гуманітарну допомогу. Поки італійський уряд безглуздо витрачатиме гроші своїх платників податків, Італія звалиться вся: від економіки до веж»,  – написала росіянка.

Раніше «Главком» розповідав про те, що в Італії перекинулося авто з лижниками збірної Швеції зі скі-кросу. Машина з молодими спортсменами перекинулася шляхом на передсезонний збір у Стельвіо (Італія).

Теги: МЗС росія Італія

