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Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів
Росіяни переконані, що користь від великих десантних кораблів нульова
фото з відкритих джерел

Пропагандисти глузують з командування Чорноморського флоту та бідкаються, що «весь світ буде сміятися» з них

Кремль та російські пропагандисти відреагували на знищення великого десантного корабля РФ «Цезар Куніков» у середу, 14 лютого.

Зокрема, прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що Кремль ураження судна коментувати не буде. «Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі: це пов'язано з перебігом спецоперації, коментарі – прерогатива Міноборони», – зазначив він.

Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів фото 1

Російські пропагандисти були більш багатослівними – наприклад, деякі з них вважають, що користь від великих десантних кораблів нульова. «Втрата корабля не має значення для бойових дій. Біда в тому, що весь світ буде сміятися», - вважають росіяни.

Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів фото 2

Інший пропагандист сумнівається у профпридатності командування Чорноморського флоту РФ і вважає, що воно «повністю відповідає своїм не менш славетним попередникам з 2022 року». У повідомленні йдеться, що кораблі флоту, які не мають жодних «адекватних загрозі засобів протидії, розстрілюють, як куропаток».

Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів фото 3
Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів фото 4

Окупанти бідкаються, що з шести кораблів великих десантних кораблів, які входили до складу ЧФ РФ, на даний момент залишилося всього два. Думки росіян з цього приводу можна побачити в їхніх коментарях:

Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів фото 5
Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів фото 6
Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів фото 7

Окрім того, росіяни розповідають, що на борту корабля нібито перевозили снаряди з Тамбовського порохового. «За всієї трагічності ситуації можна помітити, що снаряди детонують навіть під водою! Сподіваюся, що тепер не буде нарікань на якість наших порохів», – пишуть у коментарях.

Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів фото 8

Нагадаємо, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

Згодом джерело в Головному управління розвідки Міноборони у коментарі «Українській правді», що у Чорному морі дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті якої судно затонуло.

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Теги: Дмитро Пєсков росіяни корабель пропагандист

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