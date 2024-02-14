Знищення «Цезара Кунікова»: реакція Кремля та російських пропагандистів

Пропагандисти глузують з командування Чорноморського флоту та бідкаються, що «весь світ буде сміятися» з них

Кремль та російські пропагандисти відреагували на знищення великого десантного корабля РФ «Цезар Куніков» у середу, 14 лютого.

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Зокрема, прессекретар російського диктатора Пєсков заявив, що Кремль ураження судна коментувати не буде. «Кремль не коментує повідомлення про атаку на російський корабель у Чорному морі: це пов'язано з перебігом спецоперації, коментарі – прерогатива Міноборони», – зазначив він.

Російські пропагандисти були більш багатослівними – наприклад, деякі з них вважають, що користь від великих десантних кораблів нульова. «Втрата корабля не має значення для бойових дій. Біда в тому, що весь світ буде сміятися», - вважають росіяни.

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Інший пропагандист сумнівається у профпридатності командування Чорноморського флоту РФ і вважає, що воно «повністю відповідає своїм не менш славетним попередникам з 2022 року». У повідомленні йдеться, що кораблі флоту, які не мають жодних «адекватних загрозі засобів протидії, розстрілюють, як куропаток».

Окупанти бідкаються, що з шести кораблів великих десантних кораблів, які входили до складу ЧФ РФ, на даний момент залишилося всього два. Думки росіян з цього приводу можна побачити в їхніх коментарях:

Окрім того, росіяни розповідають, що на борту корабля нібито перевозили снаряди з Тамбовського порохового. «За всієї трагічності ситуації можна помітити, що снаряди детонують навіть під водою! Сподіваюся, що тепер не буде нарікань на якість наших порохів», – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, уранці 14 лютого біля берегів тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи, у морі видно дим. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів. Зазначається, що в морі помітна активність відразу кількох кораблів, поряд з ними видно підводний човен. Найгучніше вибухи були чутні у Сімеїзі та селища Кацівелі.

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Згодом джерело в Головному управління розвідки Міноборони у коментарі «Українській правді», що у Чорному морі дрони ГУР підбили російський великий десантний корабель «Цезар Куніков». Як зазначається, це була операція розвідки, в результаті якої судно затонуло.